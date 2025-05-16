Росія атакувала дронами Костянтинівку: вбила двох людей та поранила трьох
У п’ятницю, 16 травня, окупанти атакували Костянтинівку Донецької області ударними безпілотниками, унаслідок чого є загиблі та поранені. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Об 11:30 російські військові поцілили по Костянтинівці, використавши БпЛА "Молнія-1". Унаслідок атаки загинув чоловік, який перебував за кермом автівки. Також загинув чоловік, котрий знаходився біля укриття.
Крім того, постраждали двоє мешканок Костянтинівки, у них діагностовано осколкові поранення, опіки й мінно-вибухову травму.
Об 11:45 окупанти завдали ще одного удару FPV-дроном по місту. В результаті атаки 72-річна жінка, яка знаходилась на ринку, дістала мінно-вибухову травму й осколкове поранення. Її стан лікарі оцінюють як важкий.
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