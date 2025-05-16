Перед переговорами Росія запустила по Україні 112 безпілотників: є пожежі та руйнування – фото

Одна з постраждалих перебуває у вкрай тяжкому стані в лікарні

Атака Одеської області (Фото: ДСНС)

У ніч проти 16 травня Росія атакувала Україну 112 дронами різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 73 ворожих БпЛА, в кількох регіонах є наслідки, повідомили в Повітряних силах України.

Зазначається, що окупанти запускали "шахеди" та дрони-імітатори з напрямків міст Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 73 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Ще 36 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені без негативних наслідків.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Одеська, Житомирська, Чернігівська, Миколаївська та Київська області.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки по Одеському та Білгород-Дністровському районам постраждали троє людей. Поранена жінка перебуває у вкрай тяжкому стані, а ще один поранений – у стані середньої тяжкості, третій постраждалий лікується амбулаторно.

Також пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки та легкові автівки. У кількох місцях спалахнули пожежі, які оперативно були ліквідовані.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що на околицях столиці й у самому місті було зафіксовано 17 російських ударних дронів.

Сили ППО знищили ворожі цілі, але внаслідок падіння уламків на п'яти локаціях у Святошинському районі є наслідки. Постраждали житлова і нежитлова забудова, проїжджа частина, територія котельні, пошкоджені вікна і декілька автомобілів.

У Київській області в Білоцерківському районі внаслідок падіння уламків дронів пошкоджено адміністративну будівлю, магазин, будинок культури, що не працює, й освітній заклад.

У Бучанському районі пошкоджено скління приватного будинку. Інформація щодо постраждалих не надходила.