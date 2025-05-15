Росія масовано атакувала безпілотниками село на Сумщині, била по Луцьку і Прикарпаттю

Росія масовано атакувала безпілотниками село на Сумщині, била по Луцьку і Прикарпаттюдоповнено
У ніч проти 15 травня і зранку Росія вчергове атакувала Україну безпілотниками, зокрема були масовані удари по Сумській області. Також були вибухи у Луцьку і на Івано-Франківщині.
Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що росіяни масовано атакували село на території Сумської громади – ворог спрямував по цивільній інфраструктурі близько 10 ударних БпЛА.
На місці влучань зайнялася пожежа, там із ночі працюють підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Зранку мер Луцька Ігор Поліщук повідомив про вибухи у місті, рух кількох БпЛА і роботу сил протиповітряної оборони.
Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук написала про "тривожний ранок на Прикарпатті".
Росія атакувала область ударними безпілотниками з різних напрямків. Минулося без постраждалих, уточнюються дані щодо руйнувань.
ДОПОВНЕНО О 08:20. ДСНС повідомила, що в Івано-Франківській області внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на одному з об’єктів. Її вже ліквідували, постраждалих немає.
- У ніч проти 13 травня противник атакував Україну 10 ударними БпЛА типу "шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Усі безпілотники збиті.
- У ніч проти 14 травня Росія атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, 145 безпілотниками.