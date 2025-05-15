Росія масовано атакувала безпілотниками село на Сумщині, била по Луцьку і Прикарпаттю

Близько десятка російських БпЛА гатили по селу на Сумщині, також гриміло у західних регіонах

Shahed (Ілюстративне фото: Pacific Press)

У ніч проти 15 травня і зранку Росія вчергове атакувала Україну безпілотниками, зокрема були масовані удари по Сумській області. Також були вибухи у Луцьку і на Івано-Франківщині.

Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що росіяни масовано атакували село на території Сумської громади – ворог спрямував по цивільній інфраструктурі близько 10 ударних БпЛА.

На місці влучань зайнялася пожежа, там із ночі працюють підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зранку мер Луцька Ігор Поліщук повідомив про вибухи у місті, рух кількох БпЛА і роботу сил протиповітряної оборони.

Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук написала про "тривожний ранок на Прикарпатті".

Росія атакувала область ударними безпілотниками з різних напрямків. Минулося без постраждалих, уточнюються дані щодо руйнувань.

ДОПОВНЕНО О 08:20. ДСНС повідомила, що в Івано-Франківській області внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на одному з об’єктів. Її вже ліквідували, постраждалих немає.