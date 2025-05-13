ППО збила всі "шахеди" над Україною, але РФ ударила КАБами та FPV – фото

Атаки по цивільних з різних видів зброї зафіксовано у семи областях України

Наслідки удару дроном у Запоріжжі (Фото: Запорізька ОВА)

У ніч проти 13 травня противник атакував Україну 10 ударними БпЛА типу "шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Усі безпілотники збиті. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

Атака почалася о 23:00 12 травня з російського міста Приморсько-Ахтарська. Всі 10 російських безпілотників успішно збито протиповітряною обороною.

Одночасно Росія атакувала прифронтові громади з різних видів зброї.

На Миколаївщині, за даними очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, за добу ворог здійснив декілька атак FPV-дронами.

12 травня російські військові двічі вдарили FPV по Куцурубській громаді. Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджено вікна та дах будинку, що не експлуатується. Постраждалих немає.

13 травня о 02:25 ворог атакував FPV місто Очаків. Постраждалих немає.

На Сумщині, за даними Сумської ОВА, протягом доби з ранку 12 травня до ранку 13 травня 2025 року російські війська здійснили майже 240 обстрілів по 40 населених пунктах у 16 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіабомби, артилерію, FPV-дрони та гранати з БпЛА.

Зафіксовано понад 10 ударів КАБами, понад 40 атак FPV-дронами, понад 80 скидань гранат з БпЛА та понад 50 ударів з реактивних систем залпового вогню.

Також ворог здійснив три ракетні удари по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано приватні дома, автомобілі, сільськогосподарська техніка, будинок культури.

Раніше повідомлялося, що 12 травня внаслідок удару дроном загинув чоловік.

На Херсонщині, за даними очільника ОВА Олександра Прокудіна, ворог атакував понад 30 сіл та місто Херсон дронами, артилерією та з авіації.

Внаслідок російських ударів пошкоджено 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили поштове відділення, господарчу споруду, складські приміщення, гаражі та приватні автомобілі.

Дві людини дістали поранення, з них – одна дитина.

На Харківщині, за даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти області.

Ворог застосовував по Харківщині два КАБи та два FPV-дрони.

Внаслідок обстрілів у селі Кіндрашівка постраждав 62-річний чоловік, у селі Руські Тишки поранення отримав 51-річний чоловік.

Пошкоджено два приватні будинки.

На Запоріжжі, за даними очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, впродовж доби окупанти завдали 454 удари з різних видів зброї по 14 населених пунктах області.

Зокрема, РФ здійснила п'ять авіаційних ударів, запустила 255 БпЛА різної модифікації, вісім разів обстріляла з РСЗВ та здійснила ще 186 артобстрілів по територіям громад.

Надійшло 22 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, господарських будівель та автомобілів.

Поранено 72-річного власника автомобіля, у який влучив дрон.

На Дніпропетровщині, за даними очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака країна-агресорка обстріляла Нікопольщину з РСЗВ "Град" та БпЛА.

Ударів зазнали Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади.

Зайнявся приватний будинок. Загиблих і постраждалих немає.

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін не повідомив про кількість російських обстрілів за добу, що зазнала область.

За його даними, 12 травня росіяни вбили у селі Зоря одного мешканця Донеччини. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення.

Нікополь (Фото: Сергій Лисак)

Нікополь (Фото: Сергій Лисак)

Нікополь (Фото: Сергій Лисак)

Нікополь (Фото: Сергій Лисак)