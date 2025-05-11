Після триденного "перемир'я" Росія атакувала Україну понад сотнею дронів: збили 60

Станом на 09:30 підтверджено збиття 60 "шахедів" на сході, півночі, півдні та в центрі країни

Збитий шахед (Фото: Нацполіція)

У ніч проти 11 травня російські окупаційні війська атакували Україну понад сотнею безпілотниками, протиповітряній обороні вдалося збити 60 "шахедів". Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.

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За даними військових, росіяни спрямували на Україну 108 дронів-камікадзе типу Shahed та безпілотників-імітаторів з різних напрямків: Брянськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Приморськ – тимчасово окупована територія Запорізької області, Гвардійське – Крим.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 60 "шахедів" на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 41 безпілотник-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків на землі.

Унаслідок атаки постраждала Сумська область.