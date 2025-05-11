Росія атакувала дронами Київську область: є постраждалий та пошкодження у двох районах
Полювання на шахеди (Фото: Анатолій Штефан/Telegram)

Уранці 11 травня російські окупаційні війська атакували ударними безпілотниками Київську область, унаслідок чого є пошкодження та постраждалий. Про це повідомили у місцевій військовій адміністрації.

У Київській області працювала протиповітряна оборона, обійшлося без влучань по об'єктах критичної інфраструктури.

У Броварському районі внаслідок атаки РФ постраждав чоловік 1954 року народження: у нього гостра реакція на стрес, медики надають допомогу на місці. Пошкоджено дачний будинок.

Також п’ять приватних будинків пошкоджено в Обухівському районі.

Читайте також
Reuters: Туреччина готова стежити за потенційним режимом припинення вогню в Україні
обстрілБПЛАдронкиївська область