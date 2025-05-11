Росія атакувала дронами Київську область: є постраждалий та пошкодження у двох районах

У Броварському й Обухівському районах є пошкодження будівель унаслідок російської атаки вранці 11 травня

Полювання на шахеди (Фото: Анатолій Штефан/Telegram)

Уранці 11 травня російські окупаційні війська атакували ударними безпілотниками Київську область, унаслідок чого є пошкодження та постраждалий. Про це повідомили у місцевій військовій адміністрації.

У Київській області працювала протиповітряна оборона, обійшлося без влучань по об'єктах критичної інфраструктури.

У Броварському районі внаслідок атаки РФ постраждав чоловік 1954 року народження: у нього гостра реакція на стрес, медики надають допомогу на місці. Пошкоджено дачний будинок.

Також п’ять приватних будинків пошкоджено в Обухівському районі.

9 травня посольство США в Україні попередило американських громадян, що найближчими днями може відбутися "значна повітряна атака". У ГУР відмовилися коментувати.

10 травня Макрон, Стармер, Туск і Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих", до якої входять понад 30 країн.

Зеленський і партнери провели телефонну розмову з президентом США Трампом: Україна та всі союзники пропонують Росії 30-денне безумовне припинення вогню з 12 травня.

Путін запропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов.