Росія атакувала дронами Київську область: є постраждалий та пошкодження у двох районах
Уранці 11 травня російські окупаційні війська атакували ударними безпілотниками Київську область, унаслідок чого є пошкодження та постраждалий. Про це повідомили у місцевій військовій адміністрації.
У Київській області працювала протиповітряна оборона, обійшлося без влучань по об'єктах критичної інфраструктури.
У Броварському районі внаслідок атаки РФ постраждав чоловік 1954 року народження: у нього гостра реакція на стрес, медики надають допомогу на місці. Пошкоджено дачний будинок.
Також п’ять приватних будинків пошкоджено в Обухівському районі.
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