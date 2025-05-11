Россия атаковала дронами Киевскую область: есть пострадавший и повреждения в двух районах
Охота на шахеды (Фото: Анатолий Штефан/Telegram)

Утром 11 мая российские оккупационные войска атаковали ударными беспилотниками Киевскую область, в результате чего есть повреждения и пострадавший. Об этом сообщили в местной военной администрации.

В Киевской области работала противовоздушная оборона, обошлось без попаданий по объектам критической инфраструктуры.

В Броварском районе в результате атаки РФ пострадал мужчина 1954 года рождения: у него острая реакция на стресс, медики оказывают помощь на месте. Поврежден дачный дом.

Также пять частных домов повреждены в Обуховском районе.

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