Россия атаковала дронами Киевскую область: есть пострадавший и повреждения в двух районах

В Броварском и Обуховском районах есть повреждения зданий в результате российской атаки утром 11 мая

Охота на шахеды (Фото: Анатолий Штефан/Telegram)

Утром 11 мая российские оккупационные войска атаковали ударными беспилотниками Киевскую область, в результате чего есть повреждения и пострадавший. Об этом сообщили в местной военной администрации.

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В Киевской области работала противовоздушная оборона, обошлось без попаданий по объектам критической инфраструктуры.

В Броварском районе в результате атаки РФ пострадал мужчина 1954 года рождения: у него острая реакция на стресс, медики оказывают помощь на месте. Поврежден дачный дом.

Также пять частных домов повреждены в Обуховском районе.

9 мая посольство США в Украине предупредило американских граждан, что в ближайшие дни может произойти "значительная воздушная атака". В ГУР отказались комментировать.

10 мая Макрон, Стармер, Туск и Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих", в которую входят более 30 стран.

Зеленский и партнеры провели телефонный разговор с президентом США Трампом: Украина и все союзники предлагают России 30-дневное безусловное прекращение огня с 12 мая.

Путин предложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий.