Посольство США предупредило о возможной "значительной атаке". ГУР не комментирует

Предыдущие заявления дипмиссии как сбывались, так и нет

Фото: Посольство США в Украине

Посольство США в Украине предупредило американских граждан, что в ближайшие дни может произойти "значительная воздушная атака". Такая публикация появилась на сайте дипломатической миссии. В Главном управлении разведки сообщили LIGA.net, что пока не комментируют эту информацию.

"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительной воздушной атаке, которая может произойти в любой момент в течение следующих нескольких дней. Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно найти укрытие в случае объявления воздушной тревоги", – говорится в сообщении.

Также ведомство приводит типичные советы, в том числе следить за сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытии во время угроз.

Других подробностей посольство не приводит. Предупреждение о возможной атаке только на английской версии сайта.

В ГУР заявили LIGA.net, что пока не комментируют эти данные.

Следует отметить, что американское посольство и ранее предупреждало о массированных атаках РФ – и эти заявления как сбывались, так и нет.