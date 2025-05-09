Посольство США предупредило о возможной "значительной атаке". ГУР не комментирует
Посольство США в Украине предупредило американских граждан, что в ближайшие дни может произойти "значительная воздушная атака". Такая публикация появилась на сайте дипломатической миссии. В Главном управлении разведки сообщили LIGA.net, что пока не комментируют эту информацию.
"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительной воздушной атаке, которая может произойти в любой момент в течение следующих нескольких дней. Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно найти укрытие в случае объявления воздушной тревоги", – говорится в сообщении.
Также ведомство приводит типичные советы, в том числе следить за сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытии во время угроз.
Других подробностей посольство не приводит. Предупреждение о возможной атаке только на английской версии сайта.
В ГУР заявили LIGA.net, что пока не комментируют эти данные.
Следует отметить, что американское посольство и ранее предупреждало о массированных атаках РФ – и эти заявления как сбывались, так и нет.
- В частности, как и в предыдущие годы, посольство США сообщило американским гражданам о повышенном риске российских атак на День независимости Украины в 2024-м, что не оправдалось.
- Уже 20 ноября посольство сообщило о "возможной значительной воздушной атаке, которая могла состояться в тот же день. Уже на следующий день оккупанты атаковали Днепр экспериментальной баллистической ракетой средней дальности "Орешник".
- 8 декабря посольство предупреждало граждан США о росте угроз от российских ракет и дронов, направленных на критическую гражданскую инфраструктуру Украины. В те дни Россия продолжала свои постоянные атаки по Украине.