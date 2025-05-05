Новая глава посольства США в Украине прибыла в Киев в свой первый день в должности

Джули Дэвис (Фото: Посольство США в Украине)

В Киев с визитом 5 мая прибыла новая глава посольства США в Украине Джули Дэвис. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Отмечается, что Дэвис прибыла в украинскую столицу "в критическое время для продолжения реализации политики президента Трампа, направленной на завершение войны и обеспечения продолжительного мира и процветания в Украине".

Дэвис была назначена временной поверенной в делах Соединенных Штатов в Украине 1 мая. Она заменила на этом посту Бриджит Бринк. Тогда же было сказано, что Дэвис начнет выполнять свои обязанности 5 мая.

11 апреля 2025 года источники Financial Times заявили, что Бринк уходит в отставку из-за усиливающихся политических разногласий с администрацией президента США Трампа.

21 апреля посольство США в Украине опубликовало прощальное видео посла: в минутном видео чиновница отчиталась о работе в течение трех лет полномасштабной войны, но вообще не вспомнила Россию.