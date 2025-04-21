Посольство США в Украине опубликовало прощальное видео уходящей в отставку посольства Бриджит Бринк. В минутном видео чиновница отчитывается о работе во время трех лет полномасштабной войны, но вообще не упоминает Россию.

"Служба на должности посла США в Украине была честью всей моей жизни. Я вспоминаю май 2022 года и помню прибытие в страну в экзистенциальной борьбе за выживание. В те первые дни миссия была проста: помочь Украине остаться свободной", – отметила Бринк.

По словам посла, в течение трех лет США помогали украинским военным вернуть территорию и удерживать линию фронта, поддерживали альтернативные маршруты транспортировки зерна и торговлю по Черному морю, чтобы поддержать экономику, а также возглавили усилия по ремонту и защите энергетической сети Украины, чтобы "обеспечить электроэнергией, светом и водой миллионы человек".

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Амбассадор добавила, что Штаты поддерживали реформы, продвигали Украину на пути в ЕС и улучшали инвестиционный климат для американских компаний.

"Украина по праву завоевала репутацию мужественной нации, которая принадлежит Европе, суверенному партнеру, сильному, крепкому и инновационному. Но работа еще не завершена. Мы поддерживаем справедливый и длительный мир", – рассказала чиновница.

В то же время, Бринк вообще не упомянула Россию в своем обращении.