Появилось прощальное видео посла США Бринк: говорит о войне, но Россию снова не упоминает
Посольство США в Украине опубликовало прощальное видео уходящей в отставку посольства Бриджит Бринк. В минутном видео чиновница отчитывается о работе во время трех лет полномасштабной войны, но вообще не упоминает Россию.
"Служба на должности посла США в Украине была честью всей моей жизни. Я вспоминаю май 2022 года и помню прибытие в страну в экзистенциальной борьбе за выживание. В те первые дни миссия была проста: помочь Украине остаться свободной", – отметила Бринк.
По словам посла, в течение трех лет США помогали украинским военным вернуть территорию и удерживать линию фронта, поддерживали альтернативные маршруты транспортировки зерна и торговлю по Черному морю, чтобы поддержать экономику, а также возглавили усилия по ремонту и защите энергетической сети Украины, чтобы "обеспечить электроэнергией, светом и водой миллионы человек".
Амбассадор добавила, что Штаты поддерживали реформы, продвигали Украину на пути в ЕС и улучшали инвестиционный климат для американских компаний.
"Украина по праву завоевала репутацию мужественной нации, которая принадлежит Европе, суверенному партнеру, сильному, крепкому и инновационному. Но работа еще не завершена. Мы поддерживаем справедливый и длительный мир", – рассказала чиновница.
В то же время, Бринк вообще не упомянула Россию в своем обращении.
- 4 апреля Бринк отреагировала на ракетный удар по Кривому Рогу, но не указала о вине РФ в смертях людей. Президент Зеленский назвал такую реакцию "слабой".
- Уже 6 апреля, после новой атаки РФ по Украине, посол США указала, что ракеты летели со стороны России. Впоследствии, в другом сообщении об атаке по Кривому Рогу, Бринк выразила солидарность с украинским народом и написала, что удар нанесла Россия.
- 9 апреля послы десятков стран мира, в том числе и Бринк, а также представители миссий и агентств ООН и Евросоюза прибыли на место удара в Кривом Роге.
- 10 апреля в Госдепартаменте США сообщили, что Бринк уходит в отставку и возвращается домой. В то же время ведомство отказалось комментировать, было ли давление на посла, чтобы та не упоминала Россию.
- 11 апреля источники Financial Times заявили, что Бринк уходит в отставку из-за усиливающихся политических разногласий с администрацией президента США Трампа.