FT: Бринк уходит в отставку из-за разногласий с администрацией Трампа по Украине

По словам собеседников, в США сомневаются, что она поддержит новую стратегию по Украине

Бриджит Бринк (Фото:x.com/USAmbKyiv)

Посол США в Украине Бриджит Бринк уходит в отставку из-за усиливающихся политических разногласий с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных собеседников.

По их словам, у Бринк также ухудшились рабочие отношения с президентом Владимиром Зеленским. Но это не стало причиной отказа от должности, уточнили собеседники.

Люди, знакомые с решением Бринк уйти в отставку, говорят, что она подверглась давлению со стороны высокопоставленных лиц в администрации Трампа. Они поставили под сомнение ее готовность поддержать новую стратегию США в отношении Украины.

"Посол Бринк уходит в отставку. Она была послом там три года – это долгий срок в зоне боевых действий", – заявил представитель Госдепартамента.

Западные дипломаты в Киеве назвали Бринк "важнейшим защитником интересов Украины" с первых дней полномасштабного вторжения России. Один из них охарактеризовал Бринк как "сильного человека" и "серьезного дипломата".

В то же время неназванные украинские чиновники заявили, что посол США слишком критично относилась к ним. В частности, критиковала усилия Киева по искоренению коррупции.

Также чиновники указали на заметные изменения в ее постах в соцсетях, которые стали больше соответствовать позициям Трампа.

За 75 дней до инаугурации Трампа она 53 раза критиковала Россию и войну против Украины. За 75 дней после нее она опубликовала всего пять постов с упоминанием России, но ни в одном из них не возлагала вину на страну за ее атаки.