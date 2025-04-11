FT: Бринк уходит в отставку из-за разногласий с администрацией Трампа по Украине
Посол США в Украине Бриджит Бринк уходит в отставку из-за усиливающихся политических разногласий с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных собеседников.
По их словам, у Бринк также ухудшились рабочие отношения с президентом Владимиром Зеленским. Но это не стало причиной отказа от должности, уточнили собеседники.
Люди, знакомые с решением Бринк уйти в отставку, говорят, что она подверглась давлению со стороны высокопоставленных лиц в администрации Трампа. Они поставили под сомнение ее готовность поддержать новую стратегию США в отношении Украины.
"Посол Бринк уходит в отставку. Она была послом там три года – это долгий срок в зоне боевых действий", – заявил представитель Госдепартамента.
Западные дипломаты в Киеве назвали Бринк "важнейшим защитником интересов Украины" с первых дней полномасштабного вторжения России. Один из них охарактеризовал Бринк как "сильного человека" и "серьезного дипломата".
В то же время неназванные украинские чиновники заявили, что посол США слишком критично относилась к ним. В частности, критиковала усилия Киева по искоренению коррупции.
Также чиновники указали на заметные изменения в ее постах в соцсетях, которые стали больше соответствовать позициям Трампа.
За 75 дней до инаугурации Трампа она 53 раза критиковала Россию и войну против Украины. За 75 дней после нее она опубликовала всего пять постов с упоминанием России, но ни в одном из них не возлагала вину на страну за ее атаки.
- 4 апреля Бринк отреагировала на ракетный удар по Кривому Рогу, но не упомянула о вине России в смертях людей. Президент Зеленский назвал такую реакцию "слабой".
- Уже 6 апреля, после новой атаки РФ по Украине, посол США указала, что ракеты летели со стороны России. Впоследствии, в другом сообщении об атаке по Кривому Рогу, Бринк выразила солидарность с украинским народом и указала, что удар нанесла Россия.
- 9 апреля послы десятков стран мира, в том числе Бринк, а также представители миссий и агентств ООН и Евросоюза прибыли на место удара в Кривом Роге.
- 10 апреля в Госдепартаменте США сообщили, что Бринк идет в отставку и возвращается домой.