FT: Брінк йде у відставку через розбіжності з адміністрацією Трампа з питань України

За словами співрозмовників, у США сумніваються, що вона підтримає нову стратегію щодо України

Бріджит Брінк (Фото:x.com/USAmbKyiv)

Посолка США в Україні Бріджит Брінк йде у відставку через політичні розбіжності, що посилюються, з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на неназваних співрозмовників.

За їхніми словами, у Брінк також погіршилися робочі стосунки із президентом Володимиром Зеленським. Але це не спричинило відмови від посади, уточнили співрозмовники.

Люди, знайомі з рішенням Брінк піти у відставку, кажуть, що вона зазнала тиску з боку високопосадовців в адміністрації Трампа. Вони поставили під сумнів її готовність підтримати нову стратегію США щодо України.

"Посол Брінк йде у відставку. Вона була послом там три роки – це довгий термін у зоні бойових дій", – заявив представник Держдепартаменту.

Західні дипломати у Києві назвали Брінк "найважливішим захисником інтересів України" з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Один з них схарактеризував Брінк як "сильну людину" та "серйозного дипломата".

Водночас неназвані українські чиновники заявили, що посол США надто критично ставилася до них. Зокрема, критикувала зусилля Києва щодо викорінення корупції.

Також чиновники вказали на помітні зміни у її постах у соцмережах, що стали більше відповідати позиціям Трампа.

За 75 днів до інавгурації Трампа вона 53 рази критикувала Росію та війну проти України. За 75 днів після неї вона опублікувала всього п'ять постів зі згадкою про Росію, але в жодному з них не покладала провину на країну за її атаки.