Посолка США в Україні Брінк йде у відставку
Пані посол США в Україні Бріджит Брінк йде у відставку, підтвердила під час пресконференції речниця Державного департаменту Теммі Брюс. Водночас вона заявила, що їй "нічого не відомо" про те, чи отримувала представниця Штатів вказівок не називати Росію винною в атаках по Україні.
"Вона [Брінк] повертається додому, так", – заявила Брюс.
Журналіст уточнив у речниці, чи отримувала пані посол інструкції або чи був на неї тиск з боку Держдепу, аби вона не згадувала Росію у контексті атак по Україні.
"Мені нічого не відомо про щось подібне. Звичайно, я б не стала говорити нічого стосовно цього, щодо персоналу, щодо дипломата та внутрішню динаміку [в Держдепі], яка може відбуватися. Тож ні, це не те, про що я збираюся спекулювати, гадати чи говорити", – відповіла посадовиця.
Напередодні світові медіа, зокрема агенція Reuters, заявили з посиланням на джерела, що Брінк розглядає можливість піти у відставку за власним бажанням в найближчі тижні.
Згодом представник Держдепу підтвердив ці дані Суспільному: "Вона була послом в Україні три роки — це довгий час у зоні бойових дій".
Водночас Reuters зауважувала: не було жодних ознак того, що фактором відставки Брінк став нещодавній скандал з її реакцією на російський удар по Кривому Рогу.
- 4 квітня Брінк відреагувала на ракетний удар по Кривому Рогу, але не згадала про провину Росії в смертях людей. Президент Зеленський назвав таку реакцію"слабкою".
- Уже 6 квітня, після нової атаки РФ по Україні, посолка США вказала, що ракети летіли з боку Росії. Згодом, в іншому дописі щодо атаки по Кривому Рогу, Брінк висловила солідарність з українським народом і вказала, що удар здійснила Росія.
- 9 квітня посли десятків країн світу, зокрема й Брінк, а також представники місій та агенцій ООН та Євросоюзу прибули до місця удару у Кривому Розі.