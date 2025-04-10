Посолка США в Україні Брінк йде у відставку

У Держдепі США не знають, чи отримувала представниця країни вказівок не називати Росію винною в атаках по Україні

Бріджит Брінк (Фото: EPA)

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк йде у відставку, підтвердила під час пресконференції речниця Державного департаменту Теммі Брюс. Водночас вона заявила, що їй "нічого не відомо" про те, чи отримувала представниця Штатів вказівок не називати Росію винною в атаках по Україні.

"Вона [Брінк] повертається додому, так", – заявила Брюс.

Журналіст уточнив у речниці, чи отримувала пані посол інструкції або чи був на неї тиск з боку Держдепу, аби вона не згадувала Росію у контексті атак по Україні.

"Мені нічого не відомо про щось подібне. Звичайно, я б не стала говорити нічого стосовно цього, щодо персоналу, щодо дипломата та внутрішню динаміку [в Держдепі], яка може відбуватися. Тож ні, це не те, про що я збираюся спекулювати, гадати чи говорити", – відповіла посадовиця.

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Напередодні світові медіа, зокрема агенція Reuters, заявили з посиланням на джерела, що Брінк розглядає можливість піти у відставку за власним бажанням в найближчі тижні.

Згодом представник Держдепу підтвердив ці дані Суспільному: "Вона була послом в Україні три роки — це довгий час у зоні бойових дій".

Водночас Reuters зауважувала: не було жодних ознак того, що фактором відставки Брінк став нещодавній скандал з її реакцією на російський удар по Кривому Рогу.