Штати та Росія мали зустріч у Стамбулі: говорили про банкінг та персонал для посольства в Москві

Представники США та країни-агресора обговорили проведення наступної зустрічі з цих питань "найближчим часом", у разі необхідності

Державний департамент США (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Під час зустрічі у турецькому Стамбулі США та країна-агресор Росія обговорювали питання роботи дипломатичних місій: зокрема, сторони обмінялися нотами щодо забезпечення стабільності банківського обслуговування для дипломатів представництв обох країн. Про це повідомила пресслужба американського Державного департаменту.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Делегацію США очолювала Соната Коултер, заступниця помічника держсекретаря у справах Росії та Центральної Європи. Посол РФ у Штатах Олександр Дарчієв очолив групу, що представляла Москву.

Окрім питання банкінгу, Штати знову висловили РФ свою стурбованість стосовно її заборони винаймати місцевий персонал, котру американці називають основною перешкодою для підтримки "стабільного та стійкого" рівня укомплектованості посольства США у Москві.

Коултер та Дарчієв обговорили проведення наступної зустрічі з цих питань "найближчим часом", у разі необхідності, з визначенням дати, місця та складу учасників.

Нинішня зустріч у Стамбулі є другим раундом консультацій після домовленості між держсекретарем Марком Рубіо та міністром закордонних справ країни-агресора Сергієм Лавровим.

Обмін нотами щодо банківських послуг для дипломатів відбувся у продовження "конструктивного підходу", встановленого під час першого раунду переговорів, який відбувся 27 лютого, заявили у Держдепі.