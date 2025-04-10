Штаты и РФ встретились в Стамбуле: говорили о банкинге и персонале для посольства в Москве

Представители Штатов и страны-агрессора обсудили проведение следующей встречи по этим вопросам "в ближайшее время", в случае необходимости

Государственный департамент США (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Во время встречи в турецком Стамбуле США и страна-агрессор Россия обсуждали вопросы работы дипломатических миссий: стороны обменялись нотами насчет обеспечения стабильности банковского обслуживания для дипломатов представительств обеих стран. Об этом сообщила пресс-служба американского Государственного департамента.

Делегацию США возглавляла Соната Коултер, заместитель помощника госсекретаря по делам России и Центральной Европы. Посол РФ в Штатах Александр Дарчиев возглавил группу, представлявшую Москву.

Кроме вопроса банкинга, Штаты вновь выразили РФ свою обеспокоенность по поводу ее запрета нанимать местный персонал, который американцы называют основным препятствием для поддержания "стабильного и устойчивого" уровня укомплектованности посольства США в Москве.

Коултер и Дарчиев обсудили проведение следующей встречи по этим вопросам "в ближайшее время", в случае необходимости, с определением даты, места и состава участников.

Нынешняя встреча в Стамбуле является вторым раундом консультаций после договоренности между госсекретарем Марком Рубио и министром иностранных дел страны-агрессора Сергеем Лавровым.

Обмен нотами о банковских услугах для дипломатов состоялся в продолжение "конструктивного подхода", установленного во время состоявшегося 27 февраля первого раунда переговоров, заявили в Госдепе.