После встречи в Стамбуле американцы и россияне договорились о еще одной
27 февраля в турецком Стамбуле состоялась встреча представителей США и государства-агрессора РФ. Об этом сообщили в Государственном департаменте США и российские пропагандисты.
По итогам заместительница помощника госсекретаря Соната Коултер и российский посол Александр Дарчиев договорились провести следующую встречу "в ближайшее время". Дата и место пока не определены.
Госдеп сообщил, что стамбульская встреча состоялась после договоренности между госсекретарем Штатов Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Они решили начать переговоры о деятельности дипломатических представительств двух стран.
В частности, США "обеспокоены" вопросами доступа к банковским и контрактным услугам, а также стабильным и стойким уровнем кадрового обеспечения посольства США в Москве.
"В ходе конструктивных обсуждений обе стороны определили конкретные начальные шаги по стабилизации двусторонних миссий", – сказано в сообщении Госдепа США.
Россияне писали, что встреча продолжалась шесть с половиной часов. Комментариев для медиа не было.
- 18 февраля в Саудовской Аравии прошли первые официальные переговоры между США и Россией. Американская делегация тогда говорила, что рассматривает встречу с представителями РФ как первичный контакт, который поможет понять, настроена ли Москва на переговоры о завершении войны против Украины.
- Штаты и РФ договорились создать переговорные группы об окончании войны.
- Украина не будет признавать какие-либо договоренности о ней, достигнутые без ее участия.
- Однако Рубио уверяет, что это не переговоры как таковые, ведь никто не сидел над картой и не рисовал линии.
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