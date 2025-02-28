По данным страны-террориста, переговоры продолжались шесть с половиной часов

Стамбул (Фото: wikipedia.org)

27 февраля в турецком Стамбуле состоялась встреча представителей США и государства-агрессора РФ. Об этом сообщили в Государственном департаменте США и российские пропагандисты.

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По итогам заместительница помощника госсекретаря Соната Коултер и российский посол Александр Дарчиев договорились провести следующую встречу "в ближайшее время". Дата и место пока не определены.

Госдеп сообщил, что стамбульская встреча состоялась после договоренности между госсекретарем Штатов Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Они решили начать переговоры о деятельности дипломатических представительств двух стран.

В частности, США "обеспокоены" вопросами доступа к банковским и контрактным услугам, а также стабильным и стойким уровнем кадрового обеспечения посольства США в Москве.

"В ходе конструктивных обсуждений обе стороны определили конкретные начальные шаги по стабилизации двусторонних миссий", – сказано в сообщении Госдепа США.

Россияне писали, что встреча продолжалась шесть с половиной часов. Комментариев для медиа не было.

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