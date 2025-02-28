Після зустрічі у Стамбулі американці і росіяни домовились про ще одну

За даними країни-терористки, переговори тривали шість з половиною годин

Стамбул (Фото: wikipedia.org)

27 лютого у турецькому Стамбулі відбулась зустріч представників США і держави-агресорки РФ. Про це повідомили у Державному департаменті США і російські пропагандисти.

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За підсумками зустрічі заступниця помічника держсекретаря Соната Коултер і російський посол Олександр Дарчієв домовилися провести наступну зустріч "найближчим часом". Дату і місце поки не визначено.

Держдеп повідомив, що стамбульська зустріч відбулася після домовленості між держсекретарем Штатів Марко Рубіо та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Вони вирішили почати переговори щодо діяльності дипломатичних представництв двох країн.

Зокрема, США "занепокоєні" питанням доступу до банківських і контрактних послуг, а також стабільним і сталим рівнем кадрового забезпечення посольства США в Москві.

"Під час конструктивних обговорень обидві сторони визначили конкретні початкові кроки для стабілізації двосторонніх місій", – йдеться у повідомленні Держдепу США.

Росіяни писали, що зустріч тривала шість з половиною годин. Коментарів для медіа не було.

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