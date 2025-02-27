Рубіо про зустрічі з росіянами: Переговорів не було, ми не сіли над картою і малювали лінії
Державний секретар США Марко Рубіо запевняє, що зустрічі американців із росіянами не були переговорами – це лише перевірка, чи справді вони налаштовані на завершення війни. Про це він сказав в інтерв’ю FoxNews.
"Ми були дуже чіткі з росіянами. Переговорів не було. Ми не сіли над картою і не почали малювати лінії. Ми сказали, що якщо ви зацікавлені – ми не можемо нічого з вами не робити, ми не можемо співпрацювати з вами економічно, ми не можемо співпрацювати з вами в купі інших речей", – сказав Рубіо.
Він переконаний, що росіяни хочуть цієї співпраці, але її не може бути, поки не закінчиться війна.
"І це було нашим посланням: якщо ви хочете мати тіснішу співпрацю зі Сполученими Штатами з низки інших питань у всьому світі, як геополітичних, так і економічних, цю війну потрібно закінчити", – сказав держсекретар Штатів.
Він наголосив, що наразі потрібно перевірити, наскільки серйозно вони ставляться до цього, – і саме це зараз роблять американці за дорученням президента США Дональда Трампа.
Рубіо переконаний, що США – єдина країна у світі, а Трамп – єдиний лідер у світі, хто зможе зупинити війну.
"Знову ж таки, справа не в довірі до росіян. Це дії. Або вони серйозно налаштовані зупинити війну – і ми дізнаємось це, коли зв’яжемося з ними. Доволі швидко дізнаємось. Або вони висувають максималістські вимоги, які, як вони знають, не можуть бути виконані. Тоді ми знатимемо, що вони несерйозно налаштовані", – сказав він.
- 18 лютого у Саудівській Аравії пройшли переговори між США та Росією. Американська делегація тоді теж казала, що розглядає зустріч із представниками РФ як первинний контакт, який допоможе зрозуміти, чи налаштована Москва на переговори про завершення війни проти України.
- Зеленський повідомляв, що Україна не визнаватиме будь-які домовленості про неї, досягнуті без її участі.
- Штати й РФ домовилися створити переговорні групи щодо закінчення війни проти України.