Рубіо про зустрічі з росіянами: Переговорів не було, ми не сіли над картою і малювали лінії

Марко Рубіо (Фото: EPA)

Державний секретар США Марко Рубіо запевняє, що зустрічі американців із росіянами не були переговорами – це лише перевірка, чи справді вони налаштовані на завершення війни. Про це він сказав в інтерв’ю FoxNews.

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"Ми були дуже чіткі з росіянами. Переговорів не було. Ми не сіли над картою і не почали малювати лінії. Ми сказали, що якщо ви зацікавлені – ми не можемо нічого з вами не робити, ми не можемо співпрацювати з вами економічно, ми не можемо співпрацювати з вами в купі інших речей", – сказав Рубіо.

Він переконаний, що росіяни хочуть цієї співпраці, але її не може бути, поки не закінчиться війна.

"І це було нашим посланням: якщо ви хочете мати тіснішу співпрацю зі Сполученими Штатами з низки інших питань у всьому світі, як геополітичних, так і економічних, цю війну потрібно закінчити", – сказав держсекретар Штатів.

Він наголосив, що наразі потрібно перевірити, наскільки серйозно вони ставляться до цього, – і саме це зараз роблять американці за дорученням президента США Дональда Трампа.

Рубіо переконаний, що США – єдина країна у світі, а Трамп – єдиний лідер у світі, хто зможе зупинити війну.

"Знову ж таки, справа не в довірі до росіян. Це дії. Або вони серйозно налаштовані зупинити війну – і ми дізнаємось це, коли зв’яжемося з ними. Доволі швидко дізнаємось. Або вони висувають максималістські вимоги, які, як вони знають, не можуть бути виконані. Тоді ми знатимемо, що вони несерйозно налаштовані", – сказав він.