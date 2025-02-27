Рубио о встречах с россиянами: Переговоров не было, мы не сели над картой и рисовали линии

Марко Рубио (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Государственный секретарь США Марко Рубио уверяет, что встречи американцев с россиянами не были переговорами – это лишь проверка, действительно ли они настроены на завершение войны. Об этом он сказал в интервью FoxNews.

"Мы были очень четкими с россиянами. Переговоров не было. Мы не сели над картой и не начали рисовать линии. Мы сказали, что если вы заинтересованы – мы не можем ничего с вами не делать, мы не можем сотрудничать с вами экономически, мы не можем сотрудничать с вами в куче других вещей", — сказал Рубио.

Он убежден, что россияне хотят этого сотрудничества, но его не может быть, пока не закончится война.

"И это было нашим посланием: если вы хотите более тесного сотрудничества с Соединенными Штатами по ряду других вопросов во всем мире, как геополитических, так и экономических, эту войну нужно закончить", — сказал госсекретарь Штатов.

Он подчеркнул, что сейчас нужно проверить, насколько серьезно они относятся к этому, – и именно это сейчас делают американцы по поручению президента США Дональда Трампа.

Рубио убежден, что США – единственная страна в мире, а Трамп – единственный лидер в мире, кто сможет остановить войну.

"Опять же, дело не в доверии к россиянам. Это действия. Или они серьезно настроены остановить войну – и мы узнаем это, когда свяжемся с ними. Довольно быстро узнаем. Или они предъявляют максималистские требования, которые, как они знают, не могут быть выполнены. Тогда мы будем знать, что они настроены несерьезно", — заявил он.