Посол США в Украине Бринк идет в отставку – Госдеп

Представитель ведомства заявила, что ей "ничего не известно" о том, получала ли дипломатка указаний не называть РФ виновной в атаках по Украине.

Бриджит Бринк (Фото: EPA)

Госпожа США в Украине Бриджит Бринк уходит в отставку, подтвердила во время пресс-конференции пресс-секретарь Государственного департамента Темми Брюс. В то же время она заявила, что ей "ничего не известно" о том, получала ли представительница Штатов указания не называть Россию виновной в атаках по Украине.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Она [Бринк] возвращается домой, да", – заявила Брюс.

Журналист уточнил в спикере, получала ли госпожа посол инструкции или было ли на нее давление со стороны Госдепа, чтобы она не упоминала Россию в контексте атак по Украине.

"Мне ничего не известно о чем-то подобном. Конечно, я бы не стала говорить ничего по этому поводу, по персоналу, по поводу дипломата и внутренней динамики [в Госдепе], которая может происходить. Так нет, это не то, о чем я собираюсь спекулировать, гадать или говорить", – ответила чиновница.

В преддверии мировых медиа, в частности агентство Reuters, заявили со ссылкой на источники, что Бринк рассматривает возможность уйти в отставку по собственному желанию в ближайшие недели.

Впоследствии представитель Госдепа подтвердил эти данные Общественному: "Она была послом в Украине три года – это долгое время в зоне боевых действий".

В то же время, Reuters замечала: не было никаких признаков того, что фактором отставки Бринк стал недавний скандал с ее реакцией на российский удар по Кривому Рогу.