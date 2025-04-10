Посол США в Украине Бринк идет в отставку – Госдеп
Госпожа США в Украине Бриджит Бринк уходит в отставку, подтвердила во время пресс-конференции пресс-секретарь Государственного департамента Темми Брюс. В то же время она заявила, что ей "ничего не известно" о том, получала ли представительница Штатов указания не называть Россию виновной в атаках по Украине.
"Она [Бринк] возвращается домой, да", – заявила Брюс.
Журналист уточнил в спикере, получала ли госпожа посол инструкции или было ли на нее давление со стороны Госдепа, чтобы она не упоминала Россию в контексте атак по Украине.
"Мне ничего не известно о чем-то подобном. Конечно, я бы не стала говорить ничего по этому поводу, по персоналу, по поводу дипломата и внутренней динамики [в Госдепе], которая может происходить. Так нет, это не то, о чем я собираюсь спекулировать, гадать или говорить", – ответила чиновница.
В преддверии мировых медиа, в частности агентство Reuters, заявили со ссылкой на источники, что Бринк рассматривает возможность уйти в отставку по собственному желанию в ближайшие недели.
Впоследствии представитель Госдепа подтвердил эти данные Общественному: "Она была послом в Украине три года – это долгое время в зоне боевых действий".
В то же время, Reuters замечала: не было никаких признаков того, что фактором отставки Бринк стал недавний скандал с ее реакцией на российский удар по Кривому Рогу.
- 4 апреля Бринк отреагировала на ракетный удар по Кривому Рогу, но не упомянула о вине России в смертях людей. Президент Зеленский назвал такую реакцию "слабой".
- Уже 6 апреля, после новой атаки РФ по Украине, посол США указала, что ракеты летели со стороны России. Впоследствии, в другом сообщении об атаке по Кривому Рогу, Бринк выразила солидарность с украинским народом и указала, что удар нанесла Россия.
- 9 апреля послы десятков стран мира, в том числе Бринк, а также представители миссий и агентств ООН и Евросоюза прибыли к месту удара в Кривом Роге.