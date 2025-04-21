Посольство США в Україні опублікувало прощальне відео амбасадорки Бріджит Брінк, котра йде у відставку. У хвилинному відео посадовиця звітує про роботу протягом трьох років повномасштабної війни, але взагалі не згадує Росію.

"Служба на посаді посла США в Україні була честю всього мого життя. Я згадую травень 2022 року і пам'ятаю прибуття до країни в екзистенціальній боротьбі за виживання. У ті перші дні місія була простою: допомогти Україні залишитися вільною", – зазначила Брінк.

За словами амбасадорки, впродовж трьох років США допомагали українським військовим повернути територію та втримувати лінію фронту, підтримували альтернативні маршрути транспортування зерна та торгівлю Чорним морем, аби підтримати економіку, а також очолили зусилля з ремонту та захисту енергетичної мережі України, аби "забезпечити електроенергією, світлом та водою мільйони людей".

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Амбасадорка додала, що Штати підтримували реформи просували Україну на шляху до ЄС та покращували інвестиційний клімат для американських компаній.

"Україна по праву завоювала репутацію мужньої нації, яка належить до Європи, суверенного партнера, сильного, міцного та інноваційного. Але робота ще не завершена. Ми підтримуємо справедливий і тривалий мир", – розповіла чиновниця.

Водночас Брінк взагалі не згадала Росію у своєму зверненні.