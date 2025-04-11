Держдеп відмовився говорити про тиск на посолку Брінк
Державний департамент США підтвердив, що американська посолка в Україні Бріджит Брінк залишає свою посаду, але відмовився коментувати можливий тиск на неї. Про це заявила речниця Держдепу Теммі Брюс під час брифінгу для преси.
Журналісти зауважили, що протягом останніх кількох тижнів посолка помітно обмежувала згадки про РФ, коли йшлося про напади Росії на Україну.
"Чи була якась вказівка, якийсь тиск на неї, щоб вона не називала Росію?" – поставили запитання журналісти до Теммі Брюс.
Представниця Держдепу відмовилася відповідати на це запитання.
"Я нічого подібного не знаю. Звісно, я б про це нічого не говорила, щодо персоналу, щодо дипломата і внутрішньої динаміки, яка може бути. Тож ні, це не те, про що я збираюся міркувати, здогадуватися чи говорити", – відповіла вона.
За словами речниці, питання відставки посолки "довго обговорювалося".
"Брінк була посолкою в Україні протягом трьох років під час війни. Це надзвичайна робота, і ми бажаємо їй успіху", – сказала Теммі Брюс.
- 4 квітня Брінк відреагувала на ракетний удар по Кривому Рогу, але не згадала про провину Росії в смертях людей. Президент Зеленський назвав таку реакцію"слабкою".
- Уже 6 квітня, після нової атаки РФ по Україні, посолка США вказала, що ракети летіли з боку Росії. Згодом, в іншому дописі щодо атаки по Кривому Рогу, Брінк висловила солідарність з українським народом і вказала, що удар здійснила Росія.
- 9 квітня посли десятків країн світу, зокрема й Брінк, а також представники місій та агенцій ООН та Євросоюзу прибули до місця удару у Кривому Розі.
- 10 квітня агенція Reuters повідомила, що Брінк серйозно розмірковує над тим, щоб піти у відставку з посади та покинути дипломатичний корпус найближчими тижнями, що може внести нову невизначеність у відносини між Вашингтоном та Києвом.