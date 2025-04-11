Госдеп отказался говорить о давлении на посла Бринк

Представитель ведомства заявила, что не знает о существовании указаний Госдепа о комментировании событий российско-украинской войны

Бриджит Бринк (Фото: US.Embassy Moldova)

Государственный департамент США подтвердил, что американский посол в Украине Бриджит Бринк покидает свой пост и возвращается в Соединенные Штаты. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Темми Брюс во время брифинга для прессы.

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"Она возвращается домой", – сказала Брюс.

По словам спикера, вопрос отставки посла "долго обсуждался".

"Бринк была послом в Украине в течение трех лет во время войны. Это чрезвычайная работа, и мы желаем ей удачи", – сказала она.

Журналисты отметили, что в последние несколько недель посол заметно ограничивала упоминания о РФ, когда речь шла о нападениях России на Украину.

"Было ли какое-то указание, какое-то давление на нее, чтобы она не называла Россию?" – задали вопрос журналисты Темми Брюс.

Представитель Госдепа отказалась отвечать на этот вопрос.

"Я ничего подобного не знаю. Конечно, я бы об этом ничего не говорила, о персонале, о дипломате и внутренней динамике, которая может быть. Поэтому нет, это не то, о чем я собираюсь размышлять, догадываться или говорить", – ответила она.