Госдеп отказался говорить о давлении на посла Бринк
Государственный департамент США подтвердил, что американский посол в Украине Бриджит Бринк покидает свой пост и возвращается в Соединенные Штаты. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Темми Брюс во время брифинга для прессы.
"Она возвращается домой", – сказала Брюс.
По словам спикера, вопрос отставки посла "долго обсуждался".
"Бринк была послом в Украине в течение трех лет во время войны. Это чрезвычайная работа, и мы желаем ей удачи", – сказала она.
Журналисты отметили, что в последние несколько недель посол заметно ограничивала упоминания о РФ, когда речь шла о нападениях России на Украину.
"Было ли какое-то указание, какое-то давление на нее, чтобы она не называла Россию?" – задали вопрос журналисты Темми Брюс.
Представитель Госдепа отказалась отвечать на этот вопрос.
"Я ничего подобного не знаю. Конечно, я бы об этом ничего не говорила, о персонале, о дипломате и внутренней динамике, которая может быть. Поэтому нет, это не то, о чем я собираюсь размышлять, догадываться или говорить", – ответила она.
- 4 апреля Бринк отреагировала на ракетный удар по Кривому Рогу, но не упомянула о вине России в смертях людей. Президент Зеленский назвал такую реакцию "слабой".
- Уже 6 апреля, после новой атаки РФ по Украине, посол США указала, что ракеты летели со стороны России. Впоследствии, в другом сообщении об атаке по Кривому Рогу, Бринк выразила солидарность с украинским народом и указала, что удар нанесла Россия.
- 9 апреля послы десятков стран мира, в том числе Бринк, а также представители миссий и агентств ООН и Евросоюза прибыли к месту удара в Кривом Роге.
- 10 апреля агентство Reuters сообщило, что Бринк серьезно размышляет над тем, чтобы уйти в отставку с должности и покинуть дипломатический корпус в ближайшие недели, что может внести новую неопределенность в отношения между Вашингтоном и Киевом.