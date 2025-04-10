Посол США в Украине Бринк может уйти в отставку в ближайшие недели – Reuters

По словам медиа, нет никаких признаков того, что на это повлиял скандал с ее реакцией на российский удар по Кривому Рогу

Бриджит Бринк (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Посол США в Украине Бриджит Бринк серьезно размышляет над тем, чтобы уйти в отставку с должности и покинуть дипломатический корпус в ближайшие недели, что может внести новую неопределенность в отношения между Вашингтоном и Киевом. Об этом заявляет агентство Reuters со ссылкой на одного неназванного американского чиновника и двух анонимных собеседников, знакомых с этим вопросом.

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ОБНОВЛЕНО. Суспільне со ссылкой на представителя Государственного департамента пишет, что Бринк подала заявление на отставку по собственному желанию.

"Она была послом в Украине три года – это долгое время в зоне боевых действий", – прокомментировали в американском ведомстве.

Бринк была назначена на этот пост предыдущим американским президентом Джо Байденом и работала послом в Киеве с мая 2022 года. Источники сообщили, что она уйдет в отставку по собственному желанию.

Госдеп не ответил Reuters на запрос о комментарии.

Бринк может стать одним из самых высокопоставленных карьерных дипломатов, покинувших Госдеп с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа.

Медиа отмечает, что пока неясно, кто станет новым послом Штатов в Киеве. Неназванный чиновник США и другой собеседник, знакомый с ситуацией, заявил, что рассматривается кандидатура Криса Смита, заместителя помощника госсекретаря по Восточной Европе, политике и региональным вопросам в Бюро по делам Европы и Евразии. Ранее этот дипломат был заместителем главы миссии в посольстве США в Киеве с 2022 по 2023 годы.

Также Reuters отмечает: не было никаких признаков того, что фактором возможного увольнения Бринк стал недавний скандал с ее реакцией на российский удар по Кривому Рогу.

Пока неясно, подала ли посол документы об отставке, но источники сообщили, что она, скорее всего, уйдет в ближайшие недели.