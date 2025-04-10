Посолка США в Україні Брінк може піти у відставку найближчими тижнями – Reuters

Посолка США в Україні Брінк може піти у відставку найближчими тижнями – Reutersоновлено
Посолка США в Україні Бріджит Брінк серйозно розмірковує над тим, щоб піти у відставку з посади та покинути дипломатичний корпус найближчими тижнями, що може внести нову невизначеність у відносини між Вашингтоном та Києвом. Про це заявляє агенція Reuters з посиланням на одного неназваного американського чиновника та двох анонімних співрозмовників, обізнаних у цьому питанні.
ОНОВЛЕНО. Суспільне з посиланням на представника Державного департаменту пише, що Брінк подала заяву на відставку за власним бажанням.
"Вона була послом в Україні три роки — це довгий час у зоні бойових дій", – прокоментували в американському відомстві.
Брінк була призначена на цю посаду попереднім американським президентом Джо Байденом й працювала послом у Києві з травня 2022 року. Джерела повідомили, що вона піде у відставку за власним бажанням.
Держдеп не відповів Reuters на запит по коментар.
Брінк може стати однією з найбільш високопоставлених кар'єрних дипломатів, що покинула Держдеп з моменту вступу на посаду президента США Дональда Трампа.
Медіа зауважує, що наразі неясно, хто стане новим послом Штатів у Києві. Неназваний чиновник США та інший співбесідник, обізнаний у ситуації, заявив, що розглядається кандидатура Кріса Сміта, заступника помічника держсекретаря з питань Східної Європи, політики та регіональних питань у Бюро в справах Європи та Євразії. Раніше цей дипломат був заступником голови місії у посольстві США в Києві з 2022 по 2023 роки.
Також Reuters зазначає: не було жодних ознак того, що фактором можливого звільнення Брінк став нещодавній скандал з її реакцією на російський удар по Кривому Рогу.
Наразі неясно, чи подала посолка документи про відставку, але джерела повідомили, що вона, швидше за все, піде найближчими тижнями.
- 4 квітня Брінк відреагувала на ракетний удар по Кривому Рогу, але не згадала про провину Росії в смертях людей. Президент Зеленський назвав таку реакцію"слабкою".
- Уже 6 квітня, після нової атаки РФ по Україні, посолка США вказала, що ракети летіли з боку Росії. Згодом, в іншому дописі щодо атаки по Кривому Рогу, Брінк висловила солідарність з українським народом і вказала, що удар здійснила Росія.
- 9 квітня посли десятків країн світу, зокрема й Брінк, а також представники місій та агенцій ООН та Євросоюзу прибули до місця удару у Кривому Розі.