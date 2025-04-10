Посолка США в Україні Брінк може піти у відставку найближчими тижнями – Reuters

За словами медіа, немає жодних ознак того, що на це вплинув скандал з її реакцією на російський удар по Кривому Рогу

Бріджит Брінк (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Посолка США в Україні Бріджит Брінк серйозно розмірковує над тим, щоб піти у відставку з посади та покинути дипломатичний корпус найближчими тижнями, що може внести нову невизначеність у відносини між Вашингтоном та Києвом. Про це заявляє агенція Reuters з посиланням на одного неназваного американського чиновника та двох анонімних співрозмовників, обізнаних у цьому питанні.

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ОНОВЛЕНО. Суспільне з посиланням на представника Державного департаменту пише, що Брінк подала заяву на відставку за власним бажанням.

"Вона була послом в Україні три роки — це довгий час у зоні бойових дій", – прокоментували в американському відомстві.

Брінк була призначена на цю посаду попереднім американським президентом Джо Байденом й працювала послом у Києві з травня 2022 року. Джерела повідомили, що вона піде у відставку за власним бажанням.

Держдеп не відповів Reuters на запит по коментар.

Брінк може стати однією з найбільш високопоставлених кар'єрних дипломатів, що покинула Держдеп з моменту вступу на посаду президента США Дональда Трампа.

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Медіа зауважує, що наразі неясно, хто стане новим послом Штатів у Києві. Неназваний чиновник США та інший співбесідник, обізнаний у ситуації, заявив, що розглядається кандидатура Кріса Сміта, заступника помічника держсекретаря з питань Східної Європи, політики та регіональних питань у Бюро в справах Європи та Євразії. Раніше цей дипломат був заступником голови місії у посольстві США в Києві з 2022 по 2023 роки.

Також Reuters зазначає: не було жодних ознак того, що фактором можливого звільнення Брінк став нещодавній скандал з її реакцією на російський удар по Кривому Рогу.

Наразі неясно, чи подала посолка документи про відставку, але джерела повідомили, що вона, швидше за все, піде найближчими тижнями.