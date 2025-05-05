Нова очільниця посольства США в Україні прибула до Києва у свій перший день на посаді

Джулі Девіс (Фото: Посольство США в Україні)

До Києва з візитом 5 травня прибула нова очільниця посольства США в Україні Джулі Девіс. Про це повідомили у пресслужбі дипмісії.

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Зазначається, що Девіс прибула до української столиці "у критичний час для продовження реалізації політики президента Трампа, спрямованої на завершення війни та забезпечення тривалого миру і процвітання в Україні".

Девіс було призначено тимчасовою повіреною у справах Сполучених Штатів в Україні 1 травня. Вона замінила на цій посаді Бріджит Брінк. Тоді ж було вказано, що Девіс почне виконувати свої обов'язки 5 травня.

11 квітня 2025 року джерела Financial Times заявили, що Брінк йде у відставку через політичні розбіжності, що посилюються, з адміністрацією президента США Трампа.

21 квітня посольство США в Україні опублікувало прощальне відео амбасадорки: у хвилинному відео посадовиця відзвітувала про роботу впродовж трьох років повномасштабної війни, але взагалі не згадала Росію.