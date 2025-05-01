Призначено тимчасову повірену у справах США в Україні
Пані посол США на Кіпрі Джулі Девіс призначено тимчасовою повіреною у справах Штатів в Україні. Про це повідомило американське дипломатичне представництво у Києві.
Представниця США почне виконувати свої обов'язки з понеділка, 5 травня.
Амбасадорка від імені президента США Дональда Трампа та державного секретаря Марко Рубіо координуватиме співпрацю посольства Штатів з урядом і народом України.
"На цій посаді вона наполегливо працюватиме над завершенням війни та припиненням кровопролиття, зміцнюючи двосторонні відносини та роблячи Америку й Україну безпечнішими, сильнішими та більш успішними", – розповіли в дипмісії.
Як наголошують у представництві, впродовж останніх 30 років Девіс обіймала різні ключові посади. Зокрема, наразі вона є послом США на Кіпрі, а до цього була амбасадоркою/спеціальною представницею у справах Білорусі. Раніше посадовиця працювала заступницею держсекретаря й спеціалізувалася на питаннях Західної Європи та Європейського Союзу, а також була заступницею постійного представника Штатів при НАТО.
Девіс виконуватиме обов'язки тимчасової повіреної, допоки президент Штатів не призначить нового посла в Україні.
- 10 квітня у Держдепартаменті США повідомили, що тодішня посолка США Брінк йде у відставку та повертається додому. Водночас відомство відмовилося коментувати, чи був тиск на посолку, щоб та не згадувала Росію у контексті її ударів по Україні.
- 11 квітня джерела Financial Times заявили, що Брінк йде у відставку через політичні розбіжності, що посилюються, з адміністрацією президента США Трампа.
- 21 квітня посольство США в Україні опублікувало прощальне відео амбасадорки: у хвилинному відео посадовиця відзвітувала про роботу впродовж трьох років повномасштабної війни, але взагалі не згадала Росію.