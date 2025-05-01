Призначено тимчасову повірену у справах США в Україні

Джулі Девіс (Фото: X посолки)

Пані посол США на Кіпрі Джулі Девіс призначено тимчасовою повіреною у справах Штатів в Україні. Про це повідомило американське дипломатичне представництво у Києві.

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Представниця США почне виконувати свої обов'язки з понеділка, 5 травня.

Амбасадорка від імені президента США Дональда Трампа та державного секретаря Марко Рубіо координуватиме співпрацю посольства Штатів з урядом і народом України.

"На цій посаді вона наполегливо працюватиме над завершенням війни та припиненням кровопролиття, зміцнюючи двосторонні відносини та роблячи Америку й Україну безпечнішими, сильнішими та більш успішними", – розповіли в дипмісії.

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Як наголошують у представництві, впродовж останніх 30 років Девіс обіймала різні ключові посади. Зокрема, наразі вона є послом США на Кіпрі, а до цього була амбасадоркою/спеціальною представницею у справах Білорусі. Раніше посадовиця працювала заступницею держсекретаря й спеціалізувалася на питаннях Західної Європи та Європейського Союзу, а також була заступницею постійного представника Штатів при НАТО.

Девіс виконуватиме обов'язки тимчасової повіреної, допоки президент Штатів не призначить нового посла в Україні.