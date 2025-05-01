Назначена временная поверенная в делах США в Украине

Джули Дэвис (Фото: X посла)

Посол США на Кипре Джули Дэвис назначена временной поверенной в делах Штатов в Украине. Об этом сообщило американское дипломатическое представительство в Киеве.

Представительница США начнет выполнять свои обязанности с понедельника, 5 мая.

Амбассадор от имени президента США Дональда Трампа и государственного секретаря Марко Рубио будет координировать сотрудничество посольства Штатов с правительством и народом Украины.

"На этой должности она будет упорно работать над завершением войны и прекращением кровопролития, укрепляя двусторонние отношения и делая Америку и Украину более безопасными, сильными и процветающими", – рассказали в дипмиссии.

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Как отмечают в представительстве, на протяжении последних 30 лет Дэвис занимала различные ключевые должности. В частности, сейчас она является послом США на Кипре, а до этого была послом/специальным представителем по делам Беларуси. Ранее чиновница работала заместителем госсекретаря и специализировалась на вопросах Западной Европы и Европейского Союза, а также была заместителем постоянного представителя Штатов при НАТО.

Дэвис будет выполнять обязанности временного поверенного, пока президент Штатов не назначит нового посла в Украине.