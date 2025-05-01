Назначена временная поверенная в делах США в Украине
Посол США на Кипре Джули Дэвис назначена временной поверенной в делах Штатов в Украине. Об этом сообщило американское дипломатическое представительство в Киеве.
Представительница США начнет выполнять свои обязанности с понедельника, 5 мая.
Амбассадор от имени президента США Дональда Трампа и государственного секретаря Марко Рубио будет координировать сотрудничество посольства Штатов с правительством и народом Украины.
"На этой должности она будет упорно работать над завершением войны и прекращением кровопролития, укрепляя двусторонние отношения и делая Америку и Украину более безопасными, сильными и процветающими", – рассказали в дипмиссии.
Как отмечают в представительстве, на протяжении последних 30 лет Дэвис занимала различные ключевые должности. В частности, сейчас она является послом США на Кипре, а до этого была послом/специальным представителем по делам Беларуси. Ранее чиновница работала заместителем госсекретаря и специализировалась на вопросах Западной Европы и Европейского Союза, а также была заместителем постоянного представителя Штатов при НАТО.
Дэвис будет выполнять обязанности временного поверенного, пока президент Штатов не назначит нового посла в Украине.
- 10 апреля в Госдепартаменте США сообщили, что Бринк уходит в отставку и возвращается домой. В то же время ведомство отказалось комментировать, было ли давление на посла, чтобы та не упоминала Россию в контексте ее атак по Украине.
- 11 апреля источники Financial Times заявили, что Бринк уходит в отставку из-за усиливающихся политических разногласий с администрацией президента США Трампа.
- 21 апреля посольство США в Украине опубликовало прощальное видео посольства: в минутном видео чиновница отчиталась о работе в течение трех лет полномасштабной войны, но вообще не упомянула Россию.