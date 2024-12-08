Американское посольство в Киеве предупредило о росте угрозы российских ракет и дронов
Посольство США в Киеве опубликовало обращение к американским гражданам о росте угроз от российских ракет и дронов, направленных на критическую гражданскую инфраструктуру Украины.
Дипломатическое учреждение призвало граждан США проявлять повышенную осторожность.
Относительно воздушных атак ведомство посоветовало всем своим гражданам следить за уведомлениями украинского правительства и мониторить приложение воздушной тревоги на собственных телефонах.
"Граждане США должны соблюдать все правительственные комендантские часы, быстро следовать инструкциям и искать убежища во время воздушной тревоги", – говорится в сообщении.
В общем посольство предоставило общие рекомендации по необходимости идти в укрытие во время угрозы.
В последний раз такое предупреждение от посольства было 20 ноября – речь шла о "возможной значительной воздушной атаке" в тот же день. Уже на следующий день оккупанты атаковали Днепр экспериментальной баллистической ракетой средней дальности из комплекса "Кедр".
Однако тогда же сообщалось о закрытии посольства, чего нет в новом сообщении. Также в новом сообщении нет и конкретной даты возможной угрозы.
- Среди прочего, посольство США предупреждало о повышенном риске на День независимости Украины в 2024 году, что не подтвердилось.