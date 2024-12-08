Американское посольство в Киеве предупредило о росте угрозы российских ракет и дронов

О закрытии посольства речь не идет, конкретных дат не сообщается

Флаг США у посольства в Киеве (Фото: Depositphotos)

Посольство США в Киеве опубликовало обращение к американским гражданам о росте угроз от российских ракет и дронов, направленных на критическую гражданскую инфраструктуру Украины.

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Дипломатическое учреждение призвало граждан США проявлять повышенную осторожность.

Относительно воздушных атак ведомство посоветовало всем своим гражданам следить за уведомлениями украинского правительства и мониторить приложение воздушной тревоги на собственных телефонах.

"Граждане США должны соблюдать все правительственные комендантские часы, быстро следовать инструкциям и искать убежища во время воздушной тревоги", – говорится в сообщении.

В общем посольство предоставило общие рекомендации по необходимости идти в укрытие во время угрозы.

В последний раз такое предупреждение от посольства было 20 ноября – речь шла о "возможной значительной воздушной атаке" в тот же день. Уже на следующий день оккупанты атаковали Днепр экспериментальной баллистической ракетой средней дальности из комплекса "Кедр".

Однако тогда же сообщалось о закрытии посольства, чего нет в новом сообщении. Также в новом сообщении нет и конкретной даты возможной угрозы.