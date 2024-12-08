Американське посольство у Києві попередило про зростання загрози російських ракет та дронів

Про закриття посольства не йдеться, конкретних дат не повідомляється

Прапор США біля посольства у Києві (Фото: Depositphotos)

Посольство США у Києві опублікувало звернення до американських громадян щодо зростання загроз від російських ракет та дронів, спрямованих на критичну цивільну інфраструктуру України.

Дипломатична установа закликала громадян США проявляти підвищену обережність.

Щодо повітряних атак, відомство порадило всім своїм громадянам стежити за сповіщеннями українського уряду та моніторити застосунок повітряної тривоги на власних телефонах.

"Громадяни США повинні дотримуватися всіх урядових комендантських годин, швидко виконувати інструкції та шукати притулку під час повітряної тривоги", – йдеться у повідомленні.

Загалом посольство надало загальні рекомендації щодо необхідності йти в укриття під час загрози.

Востаннє таке попередження від амбасади виходило 20 листопада – йшлося про "можливу значну повітряну атаку" того ж дня. Уже на наступний день окупанти атакували Дніпро експериментальною балістичною ракетою середньої дальності з комплексу "Кедр".

Проте тоді ж повідомлялося про закриття посольства, чого немає у новому дописі. Також у новому дописі немає й конкретної дати можливої загрози.