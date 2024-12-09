Ночью Россия запустила по Украине десятки ударных дронов и авиаракеты

В результате атаки была повреждена инфраструктура в Винницкой области

Фото: Воздушные силы

В ночь на 9 декабря оккупанты выпустили по Украине две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 37 беспилотников, большинство из них были локационно потеряны. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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С 19:30 8 декабря противник нанес массированный удар по Украине, используя авиаракеты и 37 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов. Атака велась с территории России, из районов Орел и Приморско-Ахтарск.

На утро 9 декабря Воздушные силы уничтожили две ракеты и 18 беспилотников в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Одесской областях.

В результате падения сбитых БпЛА в Винницкой области была повреждена инфраструктура нескольких частных предприятий, заявили в ПС.

Боевая работа продолжается. По состоянию на 09:00, 9 декабря зафиксировано активное перемещение вражеских ударных дронов.

Беспилотники фиксировались в районах Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Запорожской и Днепропетровской областях.

6 декабря РФ атаковала ракетами Кривой Рог. Было повреждено административное здание, шесть многоквартирных и пять частных домов. Пострадали 17 человек, семеро из них в больнице, еще трое погибли.

В тот же вечер Россия ударила по Запорожью, загорелась СТО. В некоторых общинах были перебои с электроэнергией. В результате удара погибли 10 человек, семеро из них сгорели в автомобилях, которые оказались рядом с эпицентром взрыва.

По состоянию на 8 декабря в больницах Запорожья находятся 12 пострадавших, в том числе два ребенка.

В ночь на 8 декабря силы ПВО сбили более 70 ударных дронов.