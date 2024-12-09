Ночью Россия запустила по Украине десятки ударных дронов и авиаракеты
В ночь на 9 декабря оккупанты выпустили по Украине две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 37 беспилотников, большинство из них были локационно потеряны. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
С 19:30 8 декабря противник нанес массированный удар по Украине, используя авиаракеты и 37 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов. Атака велась с территории России, из районов Орел и Приморско-Ахтарск.
На утро 9 декабря Воздушные силы уничтожили две ракеты и 18 беспилотников в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Одесской областях.
В результате падения сбитых БпЛА в Винницкой области была повреждена инфраструктура нескольких частных предприятий, заявили в ПС.
Боевая работа продолжается. По состоянию на 09:00, 9 декабря зафиксировано активное перемещение вражеских ударных дронов.
Беспилотники фиксировались в районах Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Запорожской и Днепропетровской областях.
- 6 декабря РФ атаковала ракетами Кривой Рог. Было повреждено административное здание, шесть многоквартирных и пять частных домов. Пострадали 17 человек, семеро из них в больнице, еще трое погибли.
- В тот же вечер Россия ударила по Запорожью, загорелась СТО. В некоторых общинах были перебои с электроэнергией. В результате удара погибли 10 человек, семеро из них сгорели в автомобилях, которые оказались рядом с эпицентром взрыва.
- По состоянию на 8 декабря в больницах Запорожья находятся 12 пострадавших, в том числе два ребенка.
- В ночь на 8 декабря силы ПВО сбили более 70 ударных дронов.