Вночі Росія запустила по Україні десятки ударних дронів і авіаракети
Фото: Повітряні сили

У ніч проти 9 грудня окупанти випустили по Україні дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 37 безпілотників, більшість із них було локаційно втрачено. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

З 19:30 8 грудня противник завдав масованого удару по Україні, використовуючи авіаракети та 37 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів. Атака велася з території Росії, з районів Орел і Приморсько-Ахтарськ.

Станом на ранок 9 грудня Повітряні сили знищили дві ракети та 18 безпілотників у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях.

Внаслідок падіння збитих БпЛА на Вінниччині було пошкоджено інфраструктуру кількох приватних підприємств, заявили у ПС.

Бойова робота триває. Станом на 09:00 9 грудня зафіксовано активне переміщення ворожих ударних дронів.

Безпілотники фіксувались у районах Сумщини та Полтавщини, на Харківщині, Черкащині, у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

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