Вночі Росія запустила по Україні десятки ударних дронів і авіаракети

Внаслідок атаки було пошкоджено інфраструктуру на Вінниччині

Фото: Повітряні сили

У ніч проти 9 грудня окупанти випустили по Україні дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 37 безпілотників, більшість із них було локаційно втрачено. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

З 19:30 8 грудня противник завдав масованого удару по Україні, використовуючи авіаракети та 37 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів. Атака велася з території Росії, з районів Орел і Приморсько-Ахтарськ.

Станом на ранок 9 грудня Повітряні сили знищили дві ракети та 18 безпілотників у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях.

Внаслідок падіння збитих БпЛА на Вінниччині було пошкоджено інфраструктуру кількох приватних підприємств, заявили у ПС.

Бойова робота триває. Станом на 09:00 9 грудня зафіксовано активне переміщення ворожих ударних дронів.

Безпілотники фіксувались у районах Сумщини та Полтавщини, на Харківщині, Черкащині, у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

6 грудня РФ атакувала ракетами Кривий Ріг. Було пошкоджено адміністративну будівлю, шість багатоквартирних та п'ять приватних будинків. Постраждали 17 людей, семеро з них у лікарні, ще троє загинули.

Того самого вечора Росія вдарила по Запоріжжю, зайнялася СТО. У деяких громадах були перебої з електроенергією. Внаслідок удару загинули 10 людей, семеро з них згоріли в автомобілях, які опинилися поруч з епіцентром вибуху.

Станом на 8 грудня у лікарнях Запоріжжя перебувають 12 постраждалих, серед них дві дитини.

У ніч проти 8 грудня сили ППО збили понад 70 ударних дронів.