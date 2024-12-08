Росіяни вночі випустили по Україні понад сім десятків дронів: як відпрацювала ППО

Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Штефан/Facebook)

У ніч проти 8 грудня окупанти випустили по Україні понад 70 ударних дронів, більшість із них було локаційно втрачено. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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З 20:30 7 грудня росіяни атакували 74 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів (райони пусків – Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ).

Станом на 08:30 8 грудня підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ і мобільних вогневих груп збито 28 ворожих БпЛА. Дрони знищили в Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Ще 46 безпілотників локаційно втрачено.

Через падіння збитого дрона у Кам’янському Дніпропетровської області пошкоджено будинки та майно громадян, потерпілим надається допомога, зазначили в ПС.

6 грудня влада Києва повідомила, що впали уламки дрона в Голосіївському районі. Вибиті вікна у нежитловому приміщенні.

У ніч проти 6 грудня сили ППО збили 32 ворожі дрони.