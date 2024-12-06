Росія запустила по Україні понад пів сотні дронів. ППО збила більшу частину
З російського міста Орел в ніч проти 6 грудня було запущено по Україні 53 ударні дрони "шахед" та БпЛА інших типів. Сили протиповітряної оборони збили більшість ворожих цілей, повідомили у Повітряних силах Збройних Сил України.
Сили ППО станом на 07:00 збили 32 ворожі дрони в районах Харківської, Полтавської, Сумської, Чернігівської, Київської та Житомирської областей.
Повідомляється, що ще 16 дронів були локаційно втрачені внаслідок роботи зенітних ракетних військ, засобів радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп. Ще два БпЛА полетіли в напрямку Білорусі.
- 5 грудня стало відомо, що росіяни поцілили "шахедом" по будинку на Чернігівщині. В наслідок атаки є поранений.
- 6 грудня влада Києва повідомила, що впали уламки дрона в Голосіївському районі. Вибиті вікна у нежитловому приміщенні.