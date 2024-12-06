Россия запустила по Украине более полусотни дронов. ПВО сбила большую часть
Из российского города Орел в ночь на 6 декабря было запущено по Украине 53 ударных дрона "шахед" и БпЛА других типов. Силы противовоздушной обороны сбили большинство вражеских целей, сообщили в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины.
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Силы ПВО по состоянию на 07:00 сбили 32 вражеских дрона в районах Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областей.
Сообщается, что еще 16 дронов были локационно потеряны в результате работы зенитных ракетных войск, средств радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп. Еще два БпЛА улетели в направлении Беларуси.
- 5 декабря стало известно, что россияне попали "шахедом" по дому в Черниговской области. В результате атаки есть раненый.
- 6 декабря власти Киева сообщили, что упали обломки дрона в Голосеевском районе. Выбиты окна в нежилом помещении.