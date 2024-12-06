Россия запустила по Украине более полусотни дронов. ПВО сбила большую часть

Два российских БпЛА полетели в направлении Беларуси, а еще 16 были локационно потеряны

ВСУ сбивают дроны (Фото: Генштаб)

Из российского города Орел в ночь на 6 декабря было запущено по Украине 53 ударных дрона "шахед" и БпЛА других типов. Силы противовоздушной обороны сбили большинство вражеских целей, сообщили в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины.

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Силы ПВО по состоянию на 07:00 сбили 32 вражеских дрона в районах Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областей.

Сообщается, что еще 16 дронов были локационно потеряны в результате работы зенитных ракетных войск, средств радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп. Еще два БпЛА улетели в направлении Беларуси.