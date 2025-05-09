Посольство США попередило про можливу "значну повітряну атаку". ГУР не коментує
Посольство США в Україні попередило американських громадян, що найближчими днями може відбутися "значна повітряна атака". Така публікація з'явилася на сайті дипломатичної місії. У Головному управлінні розвідки повідомили LIGA.net, що наразі не коментують цю інформацію.
"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значну повітряну атаку, яка може статися в будь-який момент впродовж наступних декількох днів. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно знайти укриття у разі оголошення повітряної тривоги", – йдеться у повідомленні.
Також відомство наводить типові поради на кшталт слідкувати за сигналами повітряної тривоги та перебувати в укритті під час загроз.
Інших подробиць амбасада не наводить. Попередження про можливу атаку є лише на англійській версії сайту.
У ГУР заявили LIGA.net, що наразі не коментують ці дані.
Слід зауважити, що американське посольство і раніше попереджало про масовані атаки РФ – ці заяви як справджувалися, так і ні.
- Зокрема, як і в попередні роки, посольство США повідомило американським громадянам про підвищений ризик російських атак на День незалежності України у 2024-му, що не справдилося.
- Уже 20 листопада амбасада повідомила про "можливу значну повітряну атаку, котра могла відбутися того ж дня. Уже наступного дня окупанти атакували Дніпро експериментальною балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік". Водночас тоді ж оголошувалося закриття посольства, чого немає у новій заяві дипмісії.
- 8 грудня амбасада попереджала громадян США про зростання загроз від російських ракет та дронів, спрямованих на критичну цивільну інфраструктуру України. У ті дні Росія продовжувала свої постійні атаки по Україні.