Посольство США попередило про можливу "значну повітряну атаку". ГУР не коментує

Попередні заяви амбасади як справджувалися, так і ні

Фото: Посольство США в Україні

Посольство США в Україні попередило американських громадян, що найближчими днями може відбутися "значна повітряна атака". Така публікація з'явилася на сайті дипломатичної місії. У Головному управлінні розвідки повідомили LIGA.net, що наразі не коментують цю інформацію.

"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значну повітряну атаку, яка може статися в будь-який момент впродовж наступних декількох днів. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно знайти укриття у разі оголошення повітряної тривоги", – йдеться у повідомленні.

Також відомство наводить типові поради на кшталт слідкувати за сигналами повітряної тривоги та перебувати в укритті під час загроз.

Інших подробиць амбасада не наводить. Попередження про можливу атаку є лише на англійській версії сайту.

У ГУР заявили LIGA.net, що наразі не коментують ці дані.

Слід зауважити, що американське посольство і раніше попереджало про масовані атаки РФ – ці заяви як справджувалися, так і ні.