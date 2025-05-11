После трехдневного "перемирия" Россия атаковала Украину более сотней дронов: сбили 60
В ночь на 11 мая российские оккупационные войска атаковали Украину более сотни беспилотников, противовоздушной обороне удалось сбить 60 "шахедов". Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
По данным военных, россияне направили на Украину 108 дронов-камикадзе типа Shahed и беспилотников-имитаторов по разным направлениям: Брянск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Приморск – временно оккупированная территория Запорожской области, Гвардейское – Крым.
По состоянию на 09:30 подтверждены убытки 60 "шахедов" на востоке, севере, юге и в центре страны. 41 беспилотник-имитатор был локационно потерян без негативных последствий на земле.
В результате атаки пострадала Сумская область.
- Утром 11 мая 2025 года российские войска атаковали ударными беспилотниками Киевскую область, в результате чего повреждение и пострадавший.