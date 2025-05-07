Украинские дроны уничтожили редкую российскую РЛС "Заслон" в Курской области – видео

Стоимость одного такого "Заслона" составила примерно 46 миллионов долларов

РЛС "Заслон" (Фото: wikipedia.org)

Украинские операторы дронов поразили редкую российскую радиолокационную станцию "Заслон" в Курской области, а также две современные огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка" в Донецкой области. Об этом сообщают Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

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По данным Сил БПС, речь идет о редкой модификации корабельного радиолокационного комплекса, устанавливаемого на российские новейшие корветы.

Эта РЛС способна обнаруживать цели на расстоянии до 300 км, предоставлять целеуказание зенитным ракетам, управлять огнем ПВО и артиллерии.

"В Курской области на значительном расстоянии от государственной границы операторы 413 батальона "Рейд" в составе сводного отряда БПС "Джміль" 78 ОДШП поразили и вывели из строя РЛС "Заслон" на колесной базе", – говорится в сообщении военных.

Кроме того, в Донецкой области операторы того же батальона уничтожили две новейшие огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка".

Эти системы представляют собой глубокую модернизацию ТОС-1А "Солнцепек" и были приняты на вооружение России в 2021 году. Первое документальное уничтожение ТОС-2 в Украине произошло в феврале 2025 года.

4 мая Воздушные силы ВСУ нанесли успешный удар по пункту управления российскими подразделениями БпЛА в районе поселка Теткино Курской области.

7 апреля Воздушные силы Вооруженных Сил Украины нанесли удар по комплексу складских помещений, который использовался Вооруженными силами России в Озерках Курской области.