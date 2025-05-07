Українські дрони знищили рідкісну російську РЛС "Заслон" на Курщині – відео

Вартість одного такого "Заслону" становила приблизно 46 мільйонів доларів

РЛС "Заслон" (Фото: wikipedia.org)

Українські оператори дронів уразили рідкісну російську радіолокаційну станцію "Заслон" у Курській області, а також дві сучасні вогнеметні системи ТОС-2 "Тосочка" на Донеччині. Про це повідомляють Сили безпілотних систем Збройних Сил України.

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За даними Сил БПС, ідеться про рідкісну модифікацію корабельного радіолокаційного комплексу, що встановлюється на російські новітні корвети.

Ця РЛС здатна виявляти цілі на відстані до 300 км, надавати цілевказання зенітним ракетам і керувати вогнем ППО та артилерії.

"У Курській області на значній відстані від державного кордону оператори 413 батальйону "Рейд" у складі зведеного загону БПС "Джміль" 78 ОДШП уразили та вивели з ладу РЛС "Заслон" на колісній базі", — йдеться в повідомленні військових.

Окрім цього, у Донецькій області оператори того ж батальйону знищили дві новітні вогнеметні системи ТОС-2 "Тосочка".

Ці системи є глибокою модернізацією ТОС-1А "Солнцепек" та були взяті на озброєння Росії у 2021 році. Перше задокументоване знищення ТОС-2 в Україні сталося у лютому 2025 року.

4 травня Повітряні сили ЗСУ завдали успішного удару по пункту управління російськими підрозділами БпЛА у районі селища Тьоткіне Курської області.

7 квітня Повітряні сили Збройних Сил України завдали удару по комплексу складських приміщень, який використовувався Збройними силами Росії в Озерках Курської області.