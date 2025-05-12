РФ атакувала Україну 108 безпілотниками: ППО збила 55 ворожих БпЛА
У ніч проти 12 травня Росія здійснила масований повітряний напад на Україну, використавши 108 безпілотних літальних апаратів (БпЛА), є наслідки у чотирьох областях. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.
З 23:00 11 травня окупанти запускали по Україні дрони з напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ в Росії, а також з Чауди в тимчасово окупованому Криму.
Станом на 08:30 підтверджено збиття 55 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
30 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені.
На Донеччині російський безпілотник атакував цивільний вантажний поїзд.
Унаслідок удару по локомотиву машиніст отримав уламкове поранення ноги. Його життю наразі нічого не загрожує – залізничнику оперативно надали допомогу та госпіталізували.
Ворожа атака не зупинила рух поїздів.
Також, як повідомив очільник Донецької ОДА Вадим Філашкін, у Покровському районі у Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено три адмінбудівлі.
У Новотроїцькому пошкоджено агропідприємство. У Покровську, Леонтовичах і Гришиному поранено по одній людині. У Родинському пошкоджено 10 гаражів. У Добропіллі пошкоджено підприємство.
У Новому Лиманської громади поранено дві людини. У Дружківці пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено два приватні будинки, автомобіль, лінію електропередач і газогін.
Також у Сіверську пошкоджено чотири будинки.
На Одещині внаслідок удару по Білгород-Дністровську є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, адміністративної будівлі та пожежної частини, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
В одному з пошкоджених приватних будинків постраждав чоловік. Медики надають йому всю необхідну допомогу.
Щодо наслідків в Житомирській та Миколаївській областях — наразі інформації немає.
- У ніч проти 2 травня зазнав масованої дронової атаки локомотиворемонтний завод Укрзалізниці у Запоріжжі – ЗЕРЗ.
- У ніч проти 11 травня, після триденного "перемир'я", російські окупаційні війська атакували Україну понад сотнею безпілотників.