РФ атаковала Украину 108 беспилотниками: ПВО сбила 55 враждебных БпЛА

В результате российских обстрелов пострадала Одесская, Николаевская, Донецкая и Житомирская области

ПВО (Фото: Воздушные силы ВСУ Украины)

В ночь на 12 мая Россия совершила массированное воздушное нападение на Украину, использовав 108 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), есть последствия в четырех областях. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

С 23:00 11 мая оккупанты запускали по Украине дроны из направлений: Брянск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск в России, а также из Чауды во временно оккупированном Крыму.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбивание 55 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны.

30 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны.

В Донецкой области российский беспилотник атаковал гражданский грузовой поезд.

В результате удара по локомотиву машинист получил обломочное ранение ноги. Его жизни ничего не угрожает – железнодорожнику оперативно оказали помощь и госпитализировали.

Вражеская атака не остановила движение поездов.

Также, как сообщил руководитель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, в Покровском районе в Золотом Колодце Шаховской громады повреждены три админздания.

Последствия обстрела РФ (Фото: t.me/VadymFilashkin)

В Новотроицком повреждено агропредприятие. В Покровске, Леонтовичах и Гришином ранены по одному человеку. В Родинском повреждено 10 гаражей. В Доброполье повреждено предприятие.

В Новом Лиманской громады ранены два человека. В Дружковке поврежден дом. В Константиновке повреждены два частных дома, автомобиль, линия электропередач и газопровод.

Также в Северске повреждены четыре дома.

В Одесской области в результате удара по Белгород-Днестровску есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, административного здания и пожарной части, сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер.

В одном из поврежденных частных домов пострадал мужчина. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Относительно последствий в Житомирской и Николаевской областях — информации нет.