РФ атаковала Украину 108 беспилотниками: ПВО сбила 55 враждебных БпЛА
В ночь на 12 мая Россия совершила массированное воздушное нападение на Украину, использовав 108 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), есть последствия в четырех областях. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
С 23:00 11 мая оккупанты запускали по Украине дроны из направлений: Брянск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск в России, а также из Чауды во временно оккупированном Крыму.
По состоянию на 08:30 подтверждено сбивание 55 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны.
30 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны.
В Донецкой области российский беспилотник атаковал гражданский грузовой поезд.
В результате удара по локомотиву машинист получил обломочное ранение ноги. Его жизни ничего не угрожает – железнодорожнику оперативно оказали помощь и госпитализировали.
Вражеская атака не остановила движение поездов.
Также, как сообщил руководитель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, в Покровском районе в Золотом Колодце Шаховской громады повреждены три админздания.
В Новотроицком повреждено агропредприятие. В Покровске, Леонтовичах и Гришином ранены по одному человеку. В Родинском повреждено 10 гаражей. В Доброполье повреждено предприятие.
В Новом Лиманской громады ранены два человека. В Дружковке поврежден дом. В Константиновке повреждены два частных дома, автомобиль, линия электропередач и газопровод.
Также в Северске повреждены четыре дома.
В Одесской области в результате удара по Белгород-Днестровску есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, административного здания и пожарной части, сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер.
В одном из поврежденных частных домов пострадал мужчина. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Относительно последствий в Житомирской и Николаевской областях — информации нет.
- В ночь на 2 мая подвергся массированной дроновой атаке локомотиворемонтный завод Укрзалізниці в Запорожье – ЗЕРЗ.
- В ночь на 11 мая, после трехдневного "перемирия", российские оккупационные войска атаковали Украину более сотней беспилотников.