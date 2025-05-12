Россия ударила по гражданскому грузовому поезду Укрзалізниці в Донецкой области
В понедельник, 12 мая, российский беспилотник атаковал гражданский грузовой поезд в Донецкой области. Об этом сообщила Укрзалізниця.
В результате удара по локомотиву машинист получил осколочное ранение ноги. Его жизни ничто не угрожает – железнодорожнику оперативно оказали помощь и госпитализировали.
Вражеская атака не остановила движение поездов.
В УЗ отметили, что машинисты Укрзалізниці продолжают работать на участках у фронта в бронежилетах и шлемах и с медицинскими комплектами для оказания помощи.
- В ночь на 2 мая подвергся массированной дроновой атаке локомотиворемонтный завод Укрзалізниці в Запорожье – ЗЕРЗ.
- В ночь на 11 мая, после трехдневного "перемирия", российские оккупационные войска атаковали Украину более чем сотней беспилотников.