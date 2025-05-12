Россия ударила по гражданскому грузовому поезду Укрзалізниці в Донецкой области

Иллюстративное фото: Укрзалізниця

В понедельник, 12 мая, российский беспилотник атаковал гражданский грузовой поезд в Донецкой области. Об этом сообщила Укрзалізниця.

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В результате удара по локомотиву машинист получил осколочное ранение ноги. Его жизни ничто не угрожает – железнодорожнику оперативно оказали помощь и госпитализировали.

Вражеская атака не остановила движение поездов.

В УЗ отметили, что машинисты Укрзалізниці продолжают работать на участках у фронта в бронежилетах и шлемах и с медицинскими комплектами для оказания помощи.