Росія атакувала Україну балістичною ракетою та 145 БпЛА: ППО збила 80 ворожих дронів

Наслідки обстрілу РФ на Харківщині (Фото: Олег Синєгубов)

У ніч проти 14 травня Росія атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, 145 "шахедами" і безпілотниками-імітаторами. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Атака почалася з 19:30 13 травня. Ракету російські окупанти запустили з тимчасово окупованого Криму, дрони різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що в РФ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 80 безпілотників на сході, півночі, заході та в центрі країни.

42 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

На Сумщині, за даними обласної військової адміністрації, загалом було майже 140 обстрілів у 36 населених пунктах (з різної зброї). Найінтенсивніше росіяни завдавали ударів по Сумському та Шосткинському районах.

Окупанти застосовували авіабомби, FPV-дрони та скиди ВОГ із БпЛА.

Пошкоджено цивільну інфраструктуру – у Річківській, Сумській, Білопільській, Ворожбянській, Великописарівській та Кролевецькій громадах зруйновано житлові будинки, автомобілі, нежитлові приміщення. У Бездрицькій громаді загорівся вантажний автомобіль.

На Харківщині, за даними голови ОВА Олега Синєгубова, російські війська обстріляли обласний центр та вісім населених пунктів. Він не уточнив, де саме і які наслідки від якої конкретно зброї.

Відомо лише про Харків – там ворог завдав ударів двома БпЛА "Молнія" по Холодногірському району.

У селі Нечволодівка загинули двоє людей (80-річний чоловік і 70-річна жінка), ще п’ятеро зазнали поранень. Постраждалі також є в Куп’янську, Старому Салтові, Руських Тишках і Олександрівці.

Наслідки обстрілу (Фото: Харківська ОВА)

Наслідки обстрілу (Фото: Харківська ОВА)

У Куп’янському районі пошкоджені житлові будинки, авто, у Чугуївському – авто та екскаватор, у Харківському – електромережі, приватний будинок, у Богодухівському та Лозівському – транспорт і житло.

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін не повідомив про кількість російських обстрілів за добу, що зазнала область.

За його даними, 13 травня росіяни вбили двох жителів Донеччини у Берестку. Ще сім людей в області дістали поранення.

На Кіровоградщині, за даними голови ОВА Андрія Райковича, у Кропивницькому районі частину безпілотників знищено силами ППО. Обійшлося без постраждалих.

Щодо наслідків обстрілу в Одеській області наразі інформації немає.