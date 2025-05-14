Єрмак пояснив, для чого необхідне 30-денне припинення вогню

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Глава Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, чому необхідне 30-денне припинення вогню. В інтерв'ю Le monde він заявив, що будь-яка війна закінчується свого роду припиненням вогню та переговорами.

Єрмак нагадав, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває понад три роки. Президент США Дональд Трамп у березні запропонував припинити вогонь на місяць і українська сторона прийняла цю пропозицію на переговорах у Саудівській Аравії 11 березня.

За словами голови ОП, припинення вогню на 30 днів у військовому сенсі є недостатнім, щоб змінити перебіг подій на фронті, всупереч заявам російської пропаганди.

"З іншого боку, одного місяця достатньо, щоб призначити делегації, розпочати переговори та узгодити механізм моніторингу та контролю за припиненням вогню. Необхідно обговорити деталі, оскільки лінія фронту дуже довга", – сказав він.

Єрмак також вважає, що США мають взяти на себе цю місію щодо досягнення 30-денного перемир'я та моніторингу його дотримання. За його словами, Америка – єдина країна, яка має технологічні можливості зробити це.

"Можливе залучення інших країн. Я знаю, що наші європейські друзі готові брати участь, але Вашингтону необхідно зберегти лідерство", – резюмував голова ВП.