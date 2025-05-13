Китай та Бразилія закликали Україну та Росію до якнайшвидших прямих переговорів

Обидві країни домовилися використовувати створену торік платформу "Друзі миру" для урегулювання російсько-української війни

Мауро Вієйра та Ван Ї (Фото: Xinhua)

Китай та Бразилія закликали до якнайшвидших прямих переговорів між російським диктатором Володимиром Путіним та українським президентом Володимиром Зеленським. Про це заявили міністри закордонних справ двох країн Ван Ї та Мауро Вієйра, передають The Guardian та China Daily.

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Зазначається, що міністри обмінялися думками щодо російсько-української війни, висловивши підтримку прямим переговорам між Москвою та Києвом.

Вони домовилися й надалі використовувати механізм платформи "Друзі миру" для просування "ширшої міжнародної підтримки політичного врегулювання конфлікту".

Торік Китай та Бразилія створили платформу "Друзі миру" для урегулювання війни Росії проти України.

"Друзі миру" будуть не закритою групою країн, а відкритою платформою, яка не прагне конкуренції та конфронтації, а веде інклюзивний діалог. Це відповідає зусиллям Китаю, Бразилії та країн Глобального півдня, які прагнуть миру", – пояснив тоді головний дипломат Китаю Ван Ї.

На початку травня 2024 року спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей здійснив низку візитів до країн Глобального півдня. Внаслідок цих поїздок Китай разом з Бразилією розробив новий "мирний план", що складається з шести пунктів.

Наступного дня МЗС Китаю заявило, що на так званий китайсько-бразильський мирний план щодо України "позитивно відреагували" 110 країн світу.