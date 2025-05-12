Президент Бразилії Лула відреагував на критику за візит до Путіна на парад

Лула заявив, що не бачить, "яку критику можна висунути" щодо святкувань російського уряду 9 травня

Луїс Інасіу Лула да Сілва (Фото: EPA)

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва прокоментував свій візит до Росії та зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Він заявив, що критика його присутності на військовому параді, присвяченому 80-й річниці перемоги над нацистами, є "політичною експлуатацією", пише CNN Brasil.

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Опозиційні політики в самій Бразилії також розкритикували Лулу за участь у святкуваннях разом із кількома диктаторами, зокрема Ніколасом Мадуро та Олександром Лукашенком.

"Я не розумію, яку критику можна висунути на адресу країни, яка втратила 26 мільйонів молодих людей (під час Другої світової війни), які святкували так, як це було", – сказав Лула.

Президент Бразилії назвав звинувачення політичною експлуатацією та наголосив, що поїздка до Москви була важливою.

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"Якщо все є політичною експлуатацією, то нічого не можна зробити", – зазначив президент Бразилії.

За словами Лули, його участь у заходах не виключає можливості бути посередником у мирному процесі.

"Позиція Бразилії дуже, дуже, дуже тверда. Іншими словами, незалежно від того, чи я приїхав сюди, чи я поїхав до Китаю, чи я поїхав до Аргентини, чи я поїхав до будь-якої іншої країни, наша позиція залишається незмінною щодо того, що ми думаємо про війну в Україні: ми хочемо миру", – відповів Лула.

На пресконференції перед вильотом до Китаю Лула також підкреслив, що метою його візиту було підтримати "багатосторонність".

Президент Бразилії також повідомив, що на двосторонній зустрічі з Путіним 9 травня він висловив прагнення Бразилії до мирного вирішення "конфлікту в Україні".

"Доки обидві сторони хочуть миру", – сказав Лула, – "я продовжуватиму працювати та сподіватися на мир і припинення конфлікту в Європі".

На параді у Москві, серед інших, були присутні очільник Китаю Сі Цзіньпін, прем'єр Словаччини Фіцо, президенти Сербії та Бразилії Вучич і да Сільва.

Загалом до російського диктатора приїхали очільники 24 країн, а також ватажки окупованих Росією територій Грузії – Абхазії та Південної Осетії – й керівник Палестинської автономії у складі Ізраїлю.