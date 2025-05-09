Україна оголосила демарш країнам, чиї очільники поїхали до Путіна на парад 9 травня

МЗС не уточнює, чиїх саме дипломатів запросили до відомства

Перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця (у центрі) на фото дипломатичного відомства

9 травня Міністерство закордонних справ запросило до себе та оголосило демарш дипломатам тих країн, чиї високопосадовці були присутні на військовому параді у Москві. Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС.

Відомство не уточнює, представникам яких саме країн воно оголосило демарш.

Перший заступник міністра Сергій Кислиця акцентував: Україна розцінює присутність представників цих країн на параді у Москві як недружній крок в умовах, коли РФ здійснює агресію, масові вбивства українців, удари по цивільній інфраструктурі, воєнні злочини та злочини проти людяності.

"Було наголошено на вагомому внеску українського народу, разом з іншими народами антигітлерівської коаліції та колишнього СРСР, у перемогу над нацизмом 80 років тому. Україна не дозволить Росії красти памʼять про минуле, привласнювати колективну перемогу чи применшувати роль українського народу в ній", – передає МЗС.

ДОВІДКА Демарш – дипломатичні заходи країни (прохання, застереження, протест тощо), спрямовані на те, аби застерегти іншу державу від певних дій або спонукати її зайняти певну позицію чи зробити щось. Демарш може оголошуватися як усно, так і письмово. Демарш – дипломатичні заходи країни (прохання, застереження, протест тощо), спрямовані на те, аби застерегти іншу державу від певних дій або спонукати її зайняти певну позицію чи зробити щось. Демарш може оголошуватися як усно, так і письмово.

Також Кислиця нагадав дипломатам, що Москва продовжує відкидати спроби відновити мир та досі не прийняла пропозицію Сполучених Штатів стосовно повного і безумовного 30-денного припинення вогню, на яке Україна погодилась ще 11 березня.

Посадовець зауважив, що країна-агресорка не дотримується навіть проголошеного нею "парадного" припинення вогню й продовжує щоденні атаки позицій України вздовж усієї лінії фронту.

"Присутність вищих посадових осіб низки держав на організованих Кремлем заходах не має нічого спільного з вшануванням памʼяті жертв і героїв Другої світової війни, а фактично є наругою над нею, підтримкою сучасної агресії в Європі, загарбницької війни Росії проти України", – підсумовує дипломатичне відомство.