Україна оголосила демарш країнам, чиї очільники поїхали до Путіна на парад 9 травня
9 травня Міністерство закордонних справ запросило до себе та оголосило демарш дипломатам тих країн, чиї високопосадовці були присутні на військовому параді у Москві. Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС.
Відомство не уточнює, представникам яких саме країн воно оголосило демарш.
Перший заступник міністра Сергій Кислиця акцентував: Україна розцінює присутність представників цих країн на параді у Москві як недружній крок в умовах, коли РФ здійснює агресію, масові вбивства українців, удари по цивільній інфраструктурі, воєнні злочини та злочини проти людяності.
"Було наголошено на вагомому внеску українського народу, разом з іншими народами антигітлерівської коаліції та колишнього СРСР, у перемогу над нацизмом 80 років тому. Україна не дозволить Росії красти памʼять про минуле, привласнювати колективну перемогу чи применшувати роль українського народу в ній", – передає МЗС.
Також Кислиця нагадав дипломатам, що Москва продовжує відкидати спроби відновити мир та досі не прийняла пропозицію Сполучених Штатів стосовно повного і безумовного 30-денного припинення вогню, на яке Україна погодилась ще 11 березня.
Посадовець зауважив, що країна-агресорка не дотримується навіть проголошеного нею "парадного" припинення вогню й продовжує щоденні атаки позицій України вздовж усієї лінії фронту.
"Присутність вищих посадових осіб низки держав на організованих Кремлем заходах не має нічого спільного з вшануванням памʼяті жертв і героїв Другої світової війни, а фактично є наругою над нею, підтримкою сучасної агресії в Європі, загарбницької війни Росії проти України", – підсумовує дипломатичне відомство.
- На параді у Москві, серед інших, були присутні очільник Китаю Сі Цзіньпін, прем'єр Словаччини Фіцо, президенти Сербії та Бразилії Вучич і да Сільва.
- Усього до російського диктатора приїхали очільники 24 країн, а також ватажки окупованих Росією територій Грузії – Абхазії та Південної Осетії – й керівник Палестинської автономії у складі Ізраїлю.