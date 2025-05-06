Президент Бразилії відвідає Москву для переговорів з Путіним щодо України

Основна мета візиту – позиціювати Бразилію як посередника у війні Росії проти України

Луїс Інасіу Лула да Сілва (Фото: EPA)

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва найближчими днями відвідає Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє видання O Globo.

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Під час візиту Лула да Сілва хоче заявити, що Бразилія готова активно сприяти укладенню мирної угоди між Росією та Україною. Окрім цього, на думку журналістів, візит має підкреслити незалежність бразильської зовнішньої політики від впливу інших світових держав.

За інформацією видання, Бразилія виступає за залучення групи країн до переговорів щодо мирної угоди.

Радник з міжнародних справ Селсо Аморім заявив, що посередництво і запобігання війні більше не є виключною відповідальністю великих держав.

Ці заяви пролунали на тлі того, що президенту США Дональду Трампу нібито не вдалося налагодити діалог між сторонами. Водночас у Бразилії вважають, що Росія продемонструвала більшу готовність до діалогу, і визнають, що США були головним підбурювачем до цього.

Лула також візьме участь у військовому параді на Красній площі, який відбудеться без участі ключових західних лідерів, оскільки Європейська комісія рекомендувала європейським країнам утриматися від відвідування через війну в Україні.