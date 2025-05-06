Президент Бразилии посетит Москву для переговоров с Путиным относительно Украины
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ближайшие дни посетит Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание O Globo.
Во время визита Лула да Силва хочет заявить, что Бразилия готова активно содействовать заключению мирного соглашения между Россией и Украиной. Кроме этого, по мнению журналистов, визит должен подчеркнуть независимость бразильской внешней политики от влияния других мировых государств.
По информации издания, Бразилия выступает за привлечение группы стран к переговорам по мирному соглашению.
Советник по международным делам Селсо Аморим заявил, что посредничество и предотвращение войны больше не являются исключительной ответственностью больших государств.
Эти заявления прозвучали на фоне того, что президенту США Дональду Трампу вроде бы не удалось наладить диалог между сторонами. При этом в Бразилии считают, что Россия продемонстрировала большую готовность к диалогу, и признают, что США являлись главным подстрекателем к этому.
Лула также примет участие в военном параде на Красной площади, который пройдет без участия ключевых западных лидеров, поскольку Европейская комиссия рекомендовала европейским странам воздержаться от посещения из-за войны в Украине.
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