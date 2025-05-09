Украина объявила демарш странам, чьи руководители поехали к Путину на парад 9 мая

МИД не уточняет, чьих именно дипломатов пригласили в ведомство

Заместитель главы МИД Сергей Кислица (по центру) на фото дипломатического ведомства

9 мая Министерство иностранных дел пригласило к себе и объявило демарш дипломатам тех стран, чьи чиновники присутствовали на военном параде в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.

Ведомство не уточняет, представителям каких именно стран оно объявило демарш.

Первый замминистра Сергей Кислица акцентировал: Украина расценивает присутствие представителей этих стран на параде в Москве как недружественный шаг в условиях, когда РФ совершает агрессию, массовые убийства украинцев, удары по гражданской инфраструктуре, военные преступления и преступления против человечности.

"Был отмечен весомый вклад украинского народа, вместе с другими народами антигитлеровской коалиции и бывшего СССР, в победу над нацизмом 80 лет назад. Украина не позволит России воровать память о прошлом, присваивать коллективную победу или преуменьшать роль украинского народа в ней", – передает МИД.

СПРАВКА Демарш – дипломатические меры страны (просьбы, предостережения, протест и т.д.), направленные на то, чтобы предостеречь другое государство от определенных действий или побуждать его занять определенную позицию или сделать что-то. Демарш может выражаться как устно, так и в письменном виде. Демарш – дипломатические меры страны (просьбы, предостережения, протест и т.д.), направленные на то, чтобы предостеречь другое государство от определенных действий или побуждать его занять определенную позицию или сделать что-то. Демарш может выражаться как устно, так и в письменном виде.

Также Кислица напомнил дипломатам, что Москва продолжает отвергать попытки восстановить мир и до сих пор не приняла предложение Соединенных Штатов о полном и безусловном 30-дневном прекращении огня, на которое Украина согласилась еще 11 марта.

Чиновник отметил, что страна-агрессор не придерживается даже провозглашенного ею "парадного" прекращения огня и продолжает ежедневные атаки позиций Украины вдоль всей линии фронта.

"Присутствие высших должностных лиц ряда государств на организованных Кремлем мероприятиях не имеет ничего общего с увековечением памяти жертв и героев Второй мировой войны, а фактически является надругательством над ней, поддержкой современной агрессии в Европе, захватнической войны России против Украины", – заключает дипломатическое ведомство.